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Posted 26 января, 04:35

Published 26 января, 04:35

Modified 31 октября, 07:27

Updated 31 октября, 07:27

Сцена из балета «Корсар»

«Люблю хачапури» — сказала балерина: солисты Мариинского театра о профессии и о себе

26 января 2024, 04:35
Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра. Сцена из балета «Корсар»

Приморской сцене Мариинского театра исполнилось 10 лет

Сюжет
Юбилей
«Восток-Медиа» представляет проект «Балетные тоже люди». Это серия интервью с ведущими солистами балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Поговорим о стереотипах про балетных, о спектаклях и травмах, о жизни в театре и за его пределами…

Сегодня наша героиня — ведущая солистка Приморской сцены Мариинского театра Арина Нагасэ. Девушка с поэтическим именем и стальной силой воли.

Арина НагасэАрина Нагасэ
Арина Нагасэ. Фото: Станислав Панченко. vostokmedia.com

Распустившийся цветок

— У вас такое привычное для русских имя: Арина…

— Мама говорила, что специально искала для меня звучное, яркое имя. Оно состоит из трёх японских иероглифов и означает примерно следующее: распустившийся цветок.

— Как вы попали в балет?

— Когда мне было три года, мама отвела меня в школу искусств. Она сама хотела стать балериной, поэтому, когда я возвращалась домой после двух-трёх часов занятий в студии, дома мы ещё работали, делали растяжку…

Я даже два года прожила в Китае, в Шанхае, где училась искусству балета. Тогда мне было 10 лет. Наши знакомые, которые знали о моих занятиях, рассказали, что там есть хорошая балетная школа. Мы познакомились с директором школы, он посмотрел на меня и предложил остаться — учиться. Но конечно, я скучала по Японии…

И вообще, когда была маленькой, часто плакала, говорила, что не хочу заниматься, что это очень больно — растяжка, например, и не только. И психологически было тяжело. Но мама так хотела, чтобы я стала балериной!

Потом мы вернулись в Японию, где я продолжила обучение, участвовала в различных конкурсах — и часто побеждала. Потом мама открыла свою балетную студию и преподавала, учила меня сама. Это была небольшая студия, вместе со мной учились ещё около десяти человек.

В 19 лет я прошла просмотры в Академию имени Вагановой и уехала учиться в Санкт-Петербург.

Учиться искусству балета было, конечно, тяжело, особенно когда я была ребёнком, и самыми сложными, наверное, были те два года в Шанхае.

Сцена из балета «Баядерка»Сцена из балета «Баядерка»
Сцена из балета "Баядерка"Сцена из балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"Сцена из балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"Сцена из балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"Сцена из балета "Баядерка"
Сцена из балета «Баядерка». Фото: Кирилл Дружинин. Приморская сцена Мариинского театра

Сильная, как мама

— А в Академии имени Вагановой было легко?

— Нет. Мне ведь было уже 19, уже мышцы не так хорошо тянутся, да и вообще — среди русских девочек, длинноногих, длинноруких, выше меня ростом, мне — с короткими ногами и руками, большой головой — было непросто. Приходилось гораздо больше работать, чем сокурсницам. К тому же я больше тяготела к американскому балету, а мама считала, что заниматься стоит только в классической, русской манере. Из уважения к тому труду и тем усилиям, которые вложила в меня мама, я продолжила учиться классическому балету — вопреки всем сложностям.

Со временем я поняла, что между американским балетом и русским классическим — большая разница, настоящая пропасть. И хотя я всей душой полюбила именно классическую манеру, если будет возможность попробовать себя в стиле американского балета — обязательно это сделаю! Очень интересно испытать свои возможности.

В классическом балете любая травма ведёт к ухудшению качества работы артиста. Так получилось, что у меня довольно много травм, в том числе сложных. Очень сложно восстанавливаться было, да и жить приходится постоянно с ощущением, что что-то болит. И я думала, что в 30 лет оставлю карьеру балерины.

— Как вы восстанавливались после травм?

— Проходила курс реабилитационного лечения… Но вообще… Я всегда прислушиваюсь к себе, к организму. Если врач говорит: нельзя ходить, но я чувствую, что хочу и могу ходить, я это делаю. Своё тело знаю только я.

— У вас сильный характер…

— Да, я сильная. Как и мама.

— В классическом балете, особенно русском, важна эмоциональная составляющая…

— Да, артистизм, актёрская игра. Вообще мне это близко. Я люблю играть! Если я танцую Аврору, то стараюсь думать, как Аврора: какой бы она была, что бы она делала. Так что сложностей с эмоциональной наполненностью партий у меня не было.

— Вообще у вас очень разные партии — Китри, Аврора, Гамзатти… Гамзатти — очень страстная, полная эмоций… Вы — такая?

— (смеётся) Наверное, нет.

— Вы перевоплощаетесь?

— Да. Но подчеркну, что отличная техника и артистизм в балете должны быть в гармонии, иначе нельзя.

— Есть ли партия, станцевать которую вы всегда мечтали, и получили такую возможность во Владивостоке?

— Но мне нравятся и Китри, и Шехерезада, я с радостью выхожу на сцену.

— А есть партия, о которой вы пока только мечтаете?

— Джульетта. Очень её жду. А ещё хочу станцевать Царь-Девицу в «Коньке-Горбунке» (6+). Это очень русский балет, и это очень интересно.

Сцена из балета «Жар-птица»Сцена из балета «Жар-птица»
Сцена из балета "Жар-птица"Сцена из балета "Жар-птица"
Сцена из балета "Жар-птица"Сцена из балета "Жар-птица"
Сцена из балета "Жар-птица"Сцена из балета "Жар-птица"
Сцена из балета "Жар-птица"Сцена из балета "Жар-птица"
Сцена из балета "Жар-птица"Сцена из балета "Жар-птица"
Сцена из балета «Жар-птица». Фото: Геннадий Шишкин. Приморская сцена Мариинского театра

Здесь же ничего нет!

— Вы отучились в академии и сразу приехали работать во Владивосток. Почему вы выбрали наш город?

— Тогда еще директором Приморского театра оперы и балета был человек, с которым мы знакомы. Я отправила резюме и он написал: приезжай.

Я почти ничего не знала о городе, кроме того, что он близко от Японии и я смогу чаще летать к маме, домой. Это был большой плюс.

— Помните ваши первые впечатления от города?

— Да (смеётся). Это был 2013 год, ещё не были построены крупные торговые центры, я ехала в такси и думала: ой, здесь же ничего нет! Где большие магазины?

— Когда вы сказали маме, что будете работать во Владивостоке, что она ответила?

— О, это хорошо, конечно.

— Ваша мама видела вас на Приморской сцене Мариинского театра?

— Да. Она прилетала, смотрела. Ей очень понравилось. Я волновалась, но была уверена, что так и будет.

— Когда Приморский театр оперы и балета стал Приморской сценой Мариинского театра, вам стало легче или сложнее?

— Что-то стало проще, что-то усложнилось. Стало гораздо больше спектаклей, много репетиций, это и хорошо, и в то же время сложно.

— Вы уже 10 лет во Владивостоке… Полюбили город?

— Конечно! Море! Мосты! Прекрасные доброжелательные люди! У меня появились друзья в театре. Вообще хочу отметить, что у нас внутри труппы очень хорошие партнёрские отношения.

— То есть с разного рода проявлениями конкуренции типа стекла в пуантах, о которых нам так часто рассказывают сериалы, вы не сталкивались?

— Слава богу, у меня такого опыта нет. Да, все мы люди, балерины — девочки, так что ссор не избежать, но не более того.

— Вы делитесь опытом со своими более молодыми коллегами?

— Могу подсказать, но не уверена, что они прислушаются. Просто потому, что они другие…

— Вы перфекционистка?

— Да. Быть только лучшей!

— К чьей критике вы прислушиваетесь?

— Ни к чьей (смеётся). Нет, разумеется, я слушаю то, что говорит Эльдар Алиев, внимательно слушаю, потому что это важно. Но самый строгий критик — я сама. Я та ещё самоедка.

— Владивостокская публика очень любит вас…

— И это так приятно, так здорово! Я очень благодарна своим поклонникам. Вообще считаю, что главное в моей профессии — выйти на сцену и станцевать так, чтобы зрители уловили эмоции, прониклись, чтобы я ощутила их эмоциональный отклик.

— Вы остались во Владивостоке во время пандемии, остались и после введения санкций. Не захотели уезжать?

— А зачем? У меня здесь любимая работа, друзья. Всё хорошо. Зачем менять?

Арина, держи себя в руках

— Вы — японка, но уже много лет проживаете в России. Сложно ли было привыкнуть к другим продуктам, поменять диету, так сказать?

— Очень тяжело. И не только потому, что пришлось привыкать к другому рациону, но и потому, что я люблю покушать (смеётся). Люблю шоколад, мороженое, блинчики!

Мне педагоги часто говорили: держи себя в руках!

— Приходилось сидеть на диетах?

— Да. Всё время, пока училась. Йогурт, кусочек сыра, яблоко, зелень… А потом я поняла, что главное в любом рационе — гармония.

— А дома вы готовите?

— Сейчас реже, потому что очень много работаю, устаю, на готовку сил нет.

Но если готовлю, то чаще блюда японской кухни или итальянской. А если прихожу домой и сил нет становиться к плите, то заказываю грузинскую кухню. Шашлык, хачапури — как же это вкусно! Я даже в нашей столовой в театре всё время покупаю хачапури с сыром, ничего не могу с собой поделать (смеётся).

— Вы занимаетесь домашними делами?

— Да. Сама убираю, сама делаю покупки. Как и все люди.

— Как вы проводите свободное время? Что для вас отдых?

— Принять ванну — от души, долго. Поспать. Посмотреть фильм, уютно устроившись на диване. Летом — поехать на море.

Сцена из балета «Корсар»Сцена из балета «Корсар»
Сцена из балета «Корсар»Сцена из балета «Корсар»
Сцена из балета «Корсар»Сцена из балета «Корсар»
Сцена из балета «Корсар»Сцена из балета «Корсар»
Сцена из балета «Корсар»Сцена из балета «Корсар»
Сцена из балета «Корсар»Сцена из балета «Корсар»
Сцена из балета «Корсар»Сцена из балета «Корсар»
Сцена из балета «Корсар». Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра

Терпение и труд

— Кем вы себя видите лет через 10?

— О, я очень хочу на пенсию (смеётся). Просто отдыхать. А потом… Подумаю. Может быть, буду учить детей балету. Вообще я живу днём сегодняшним и стараюсь не загадывать о будущем.

— Чтобы учить малышей балету, нужно быть по отношению к ним жёсткой?

— Тут необходим баланс. Если быть суровой с юными воспитанниками, они просто бросят учёбу, потому что это очень тяжело… Но если быть добренькой, то они не будут расти, совершенствоваться. Надо быть требовательной и вовремя похвалить за достижения. И при этом важно, чтобы ребёнок сам хотел добиваться новых результатов, расти.

— Есть ли у вас жизненный девиз?

— Есть русская поговорка «терпение и труд всё перетрут». У японцев есть похожее выражение: усилия, которые ты прикладываешь, способны проявить в тебе любой талант.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем любят заниматься солисты Приморской сцены Мариинского театра.

«Эх, на рыбалку бы» — сказал солист: артисты Мариинского театра о профессии и о себе
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#Новости#Спецпроекты#Культура#Владивосток#Юбилей#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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