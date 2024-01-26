«Люблю хачапури» — сказала балерина: солисты Мариинского театра о профессии и о себе

— Нет. Мне ведь было уже 19, уже мышцы не так хорошо тянутся, да и вообще — среди русских девочек, длинноногих, длинноруких, выше меня ростом, мне — с короткими ногами и руками, большой головой — было непросто. Приходилось гораздо больше работать, чем сокурсницам. К тому же я больше тяготела к американскому балету, а мама считала, что заниматься стоит только в классической, русской манере. Из уважения к тому труду и тем усилиям, которые вложила в меня мама, я продолжила учиться классическому балету — вопреки всем сложностям.