Не сгорит, не утонет: Приморский край готов к «пожароопасному сезону»

Posted 26 января 2024, 07:25
Published 26 января 2024, 07:25
Modified 26 января 2024, 07:28
Updated 26 января 2024, 07:28
В рамках совещания были подведены итоги 2023 года и поставлены задачи на будущий сезон. Кроме того, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов поделился с журналистами Приморья своим видением того, как ситуация с лесными пожарами будет развиваться в будущем году.
В первую очередь он отметил, что Приморский край в 2023 году благодаря действиям и решениям губернатора региона Олега Кожемяко удалось сократить количество термоточек с 4 800 до 1 500 случаев. Кроме того, площади лесных пожаров сократились до исторического минимума, чему поспособствовала эффективная межструктурная работа. Он также добавил, что несмотря на цикличность и возможное увеличение количества лесных пожаров в этом году, ведомство постарается удержать «планку» сегодняшнего рекорда и не допустить возгорания больших площадей.
Также Михаил Козлов отметил, что сегодня карта лесных пожаров на Дальнем Востоке в целом претерпевает некоторые изменения, в 2023 году возгорания были зафиксированы в регионах, где исторически не было лесных пожаров. Такими территориями до недавнего времени считались, например, некоторые территории Магаданской области. В целом регионы прошли «испытание огнем» достаточно успешно, за редкими исключениями и единичными случаями, общая работа была достаточно оперативной и качественной, что нашло отражение в общих цифрах.
Начальник Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу Максим Сироткин рассказал, что приморцы смогли не только справиться со своими пожарами, но и помогали соседям. Так, сотрудники приморской авиабазы оказали поддержку своими мощностями в тушении лесных пожаров на территории Хабаровского края и Магаданской области.
Важно понимать, что в пожароопасный сезон борьба идет буквально за каждый метр и дальневосточные регионы, в особенности Приморский край, уже давно отрабатывают лесные пожары в связке с военными и всеми структурами, готовыми в любой момент включиться в работу. Кроме того, в «межсезонье» ведется активный набор и обучение сотрудников, которые в сезон будут готовы десантироваться и противостоять огненному натиску.
В минувшем году Приморский край занял одно из лидирующих мест в рейтинге оперативности тушения лесных пожаров в Дальнем Востоке. Эту информацию предоставил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, в ходе совещания по вопросам лесного хозяйства региона.
Помимо Приморья, в тройку лидеров вошли Сахалин и Бурятия. Регионы обсудили вопросы эффективности выполнения полномочий в области лесных отношений за 2023 год и сформулировали задачи на текущий год.
Министр лесного хозяйства Приморского края, Константин Степанов, выразил благодарность за поддержку государства и отметил важность организационных мер, таких как запрет отжигов, что привело к историческому минимуму площади лесных пожаров.
«Благодаря ряду организационных мер, например, запрету Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко палов, главным образом, неконтролируемых, удалось добиться исторического минимума площади лесных пожаров, поскольку главной причиной таких пожаров является переход огня на земли лесного фонда с земель иных категорий», — пояснил он.
Спикер также сообщил о планах расширения этих практик в 2024 году, учитывая неблагоприятный прогноз лесопожарной обстановки. В контексте общей эффективности лесопромышленной отрасли, он подчеркнул, что платежи в краевой бюджет от лесной отрасли выросли более чем в пять раз за три года.
«Процентов на 70 это успех наших предпринимателей», — добавил Степанов.
Перед совещанием руководство Россельхоза встречалось с представителями лесопромышленного комплекса. В рамках этой встречи на обсуждение были вынесены самые актуальные вопросы отрасли. Генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин, подчеркнул, что многие проблемы успешно решаются на региональном уровне, и во многих вопросах предприниматели справляются сами, без привлечения специалистов Рослесхоза.
Министр лесного хозяйства Приморского края Константин Степанов подчеркнул, что новый формат взаимодействия власти и бизнеса, включающий предварительное общение с региональными предпринимателями, стал результативным и предоставил возможность эффективного решения вопросов в области лесного хозяйства.