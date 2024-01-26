Не сгорит, не утонет: Приморский край готов к «пожароопасному сезону»

В первую очередь он отметил, что Приморский край в 2023 году благодаря действиям и решениям губернатора региона Олега Кожемяко удалось сократить количество термоточек с 4 800 до 1 500 случаев. Кроме того, площади лесных пожаров сократились до исторического минимума, чему поспособствовала эффективная межструктурная работа. Он также добавил, что несмотря на цикличность и возможное увеличение количества лесных пожаров в этом году, ведомство постарается удержать «планку» сегодняшнего рекорда и не допустить возгорания больших площадей.