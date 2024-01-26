Спортивные мероприятия в честь Дня российского студенчества прошли в Хабаровском крае

Posted 26 января 2024, 07:35
Published 26 января 2024, 07:35
Modified 26 января 2024, 07:37
Updated 26 января 2024, 07:37
Тематические мероприятия были организованы при поддержке министерства спорта края и регионального отделения Ассоциации студенческого спорта России.
В Хабаровске на самом большом бесплатном открытом катке Дальнего Востока прошел флешмоб «Студенты — за спорт!». Также в этот день можно было получить скидку в 15% на прокат спортивного инвентаря при предъявлении студенческого билета.
— Задача была объединить тех, кто учится в учебных заведениях края и тех, кто в душе считает себя студентом. Наш «Семейный каток» любят и взрослые, и дети. Особой популярностью он пользуется среди молодёжи. С начала зимы ледовую площадку уже посетило более 20 тысяч человек. В конце сезона эта цифра, конечно, будет больше, — рассказала начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ Дирекции спортивных сооружений края Юлия Черникова.
Кроме того, спортивные мероприятия традиционно прошли в рамках Всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь». Так, в Комсомольске-на-Амуре на базе Губернаторского авиастроительного колледжа состоялись матчи по волейболу среди первокурсников.
В столице региона главной площадкой для состязаний стал Тихоокеанский государственный университет. Там определили сильнейших в хоккее в обуви и в перетягивании каната.
— Сегодня в крае зарегистрировано восемь студенческих спортклубов, и в скором времени мы планируем принять еще столько же. Ведь все больше девушек и юношей в регионе ведут активный и здоровый образ жизни, совершенствуется спортивная инфраструктура. В этом, конечно, большая заслуга Правительства края, Правительства страны и лично Президента России Владимира Владимировича Путина, который неоднократно отмечал важность содействия развитию в нашей стране массового студенческого спортивного движения, — отметила заместитель председателя регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных клубов России Алёна Родина.
Добавим, что с 21 по 23 февраля также на площадке Тихоокеанского государственного университета состоится региональный этап национального клубного турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов России. По итогам состязаний лучшая команда представит Хабаровский край на финале Всероссийского клубного турнира, который пройдет в мае.