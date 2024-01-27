В Артёме увековечат память героев СВО

Как сообщил Вячеслав Квон в своём официальном telegram-канале, вопрос о том, что в Артёме должно быть создано место памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга на СВО, был поднят общественностью города и членами семей бойцов СВО ещё в прошлом году.