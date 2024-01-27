В Артёме увековечат память героев СВО

Posted 27 января 2024, 04:09
Published 27 января 2024, 04:09
Modified 27 января 2024, 04:11
Updated 27 января 2024, 04:11
Как сообщил Вячеслав Квон в своём официальном telegram-канале, вопрос о том, что в Артёме должно быть создано место памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга на СВО, был поднят общественностью города и членами семей бойцов СВО ещё в прошлом году.
На днях в администрации Артёма Вячеслав Квон провёл встречу с родственниками артемовских бойцов, где были обсуждены варианты размещения мемориала, сквера, аллеи или памятника в честь воинов СВО.
— Точного понимания, как будет выглядеть место памяти, пока нет. Но определенно мы воплотим эту идею в жизнь, — сказал Вячеслав Квон. — Семьи предложили обустроить памятное место рядом с мемориалом воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Вячеслав Квон подчеркнул: он уверен, что памятное место необходимо не только для семей участников СВО, но и для всех артёмовцев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что приморцы оказывают всемерную поддержку землякам — бойцам СВО.