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Posted 27 января 2024, 04:09

Published 27 января 2024, 04:09

Modified 27 января 2024, 04:11

Updated 27 января 2024, 04:11

В Приморском крае будет увековечена память героев СВО

В Артёме увековечат память героев СВО

27 января 2024, 04:09
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае будет увековечена память героев СВО

Сюжет
СВО
В Артёме будет увековечена память героев специальной военной операции. Об этом сообщил глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.

Как сообщил Вячеслав Квон в своём официальном telegram-канале, вопрос о том, что в Артёме должно быть создано место памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга на СВО, был поднят общественностью города и членами семей бойцов СВО ещё в прошлом году.

На днях в администрации Артёма Вячеслав Квон провёл встречу с родственниками артемовских бойцов, где были обсуждены варианты размещения мемориала, сквера, аллеи или памятника в честь воинов СВО.

— Точного понимания, как будет выглядеть место памяти, пока нет. Но определенно мы воплотим эту идею в жизнь, — сказал Вячеслав Квон. — Семьи предложили обустроить памятное место рядом с мемориалом воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вячеслав Квон подчеркнул: он уверен, что памятное место необходимо не только для семей участников СВО, но и для всех артёмовцев.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что приморцы оказывают всемерную поддержку землякам — бойцам СВО.

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#Новости#Общество#Артём#СВО#Приморский край#Вячеслав Квон#Приморье
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