Буцаев: Включение пластиковых елок в РОП поможет распространению экоматериалов

Posted 28 января 2024, 11:59
Published 28 января 2024, 11:59
Modified 16 января 2024, 11:59
Updated 16 января 2024, 11:59
Согласно решению Правительства Российской Федерации, искусственные ели были включены в группу пластмассовых изделий, которые подпадают под РОП. По нормам, установленным на 2024 год, процент утилизации для искусственных елей составляет ноль процентов. Далее этот показатель будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, сообщает 56orb.ru.
По его словам, сейчас ставка экологического сбора на искусственные ели составляет 3844 рубля за тонну. Таким образом, в 2024 году реформа РОП не повлияет на цены на искусственные ели. А в 2025 году при текущих условиях цены вырастут не более чем на 0,06%, что будет практически незаметно для покупателей, отметил Буцаев.
Он также отметил, что включение пластиковых елок в РОП поможет развивать системы сбора и переработки искусственных елок, а также стимулировать производителей создавать мощности по их переработке. В результате меньше елок будет попадать на полигоны, а больше — утилизироваться.
Также добавление елок в перечень товаров РОП будет стимулировать поиск альтернативы полимерным елкам, так как экосбор будет меньше, если елка изготовлена из материалов, которые легко перерабатываются.
Вес одной искусственной елки составляет примерно пять килограммов, то есть в одной тонне содержится около 200 елок. Таким образом, за утилизацию каждой предприятия должны будут платить около 20 рублей.
Как отметил Буцаев, искусственные елки чаще всего производятся из материалов, которые при сжигании могут выделять токсичные вещества. Кроме того, абсолютное большинство елок попадает на полигоны захоронения твердых коммунальных отходов. Включение искусственных елок в РОП является стимулом для производства более экологичных продуктов, изготовленных из нейтральных полимеров или с использованием целлюлозосодержащей продукции и других более безопасных материалов.
РЭО также стимулирует граждан сдавать на переработку настоящие ели. Например, в этом году компания внесла пункты сбора живых новогодних деревьев на общую карту в приложении «Уберу».