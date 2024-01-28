Буцаев: Включение пластиковых елок в РОП поможет распространению экоматериалов

По его словам, сейчас ставка экологического сбора на искусственные ели составляет 3844 рубля за тонну. Таким образом, в 2024 году реформа РОП не повлияет на цены на искусственные ели. А в 2025 году при текущих условиях цены вырастут не более чем на 0,06%, что будет практически незаметно для покупателей, отметил Буцаев.