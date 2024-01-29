Не узнать тебя, Спассовка: мощная техника преобразила русло реки в Приморье

Posted 29 января 2024, 01:27
Published 29 января 2024, 01:27
Modified 29 января 2024, 01:31
Updated 29 января 2024, 01:31
Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, сейчас спасатели ведут активную расчистку русла реки Спассовка — напомним, она принесла немало неприятностей жителям города летом нынешнего года, во время наводнений.
Олег Кожемяко, побывав на месте работ, убедился: спасатели полностью освоили новую технику, работа идёт без перерывов — с 8.30 утра, невзирая на крепкие морозы, русло реки очищено от деревьев и лишнего грунта. Рабочие обеспечены питанием, а иногородним предоставлено общежитие.
В данный момент работы ведутся по направлению к реке Кулешовке.
— Пока позволяют погодные условия, пока земля держит технику, — сказал Олег Кожемяко, — нужно сделать максимум возможного до апреля.
В итоге по окончании работ по очистке и спрямлению русел Спассовки и Кулешовки воду из рек будет легче сбрасывать в озеро Ханка. Это позволит предупреждать чрезвычайные ситуации.
Напомним, что работы по расчистке русел рек были проведены в Октябрьском районе и других районах Приморья, где особо бушевал паводок. Для этих целей Приморье закупило 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков.
Впереди — работы на территории Уссурийска.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идут дноуглубительные работы в Октябрьском районе.