Новые железнодорожные тоннели и современные электропоезда: что изменится в Приморье?

На сегодняшний день тоннелестроители выполнили уже больше 90% горной выработки в двух тоннелях на участке Шкотово — Смоляниново — самых восточных на Транссибе. Об этом сообщает администрация Шкотовского округа. Работы идут одновременно с четырёх порталов. Общий показатель проходки на сегодня перевалил за 2600 из 2870 метров.