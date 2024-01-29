Новые железнодорожные тоннели и современные электропоезда: что изменится в Приморье?

Posted 29 января 2024, 01:46
Published 29 января 2024, 01:46
Modified 29 января 2024, 01:50
Updated 29 января 2024, 01:50
На сегодняшний день тоннелестроители выполнили уже больше 90% горной выработки в двух тоннелях на участке Шкотово — Смоляниново — самых восточных на Транссибе. Об этом сообщает администрация Шкотовского округа. Работы идут одновременно с четырёх порталов. Общий показатель проходки на сегодня перевалил за 2600 из 2870 метров.
Во время встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с руководством компании ОАО «РЖД», начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде рассказал об основных планах компании на 2024 год. По его словам, ОАО «РЖД» приступила в Приморском крае к тестированию нового электропоезда, который в ближайшее время запустят в эксплуатацию.
— К концу года планируем обновить парк современными электропоездами серии ЭПЗД более чем на 50%. Через месяц-полтора состоится знаковое событие: сбойка тоннеля Шкотово — Смоляниново. К концу года запустим его в плановую эксплуатацию, — проинформировал начальник ДВЖД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы отреагировали на историю кота Твикса и скандал в РЖД по этому поводу.