vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января 2024, 01:46

Published 29 января 2024, 01:46

Modified 29 января 2024, 01:50

Updated 29 января 2024, 01:50

Новые железнодорожные тоннели и современные электропоезда: что изменится в Приморье?

29 января 2024, 01:46

Новые железнодорожные тоннели и современные электропоезда появятся в Приморье

Сюжет
Железная дорога
В марте в Приморье состоится сбойка железнодорожного тоннеля Шкотово — Смоляниново в двух направлениях. До конца года сооружение введут в постоянную эксплуатацию. Об этом сообщило правительство Приморского края.

На сегодняшний день тоннелестроители выполнили уже больше 90% горной выработки в двух тоннелях на участке Шкотово — Смоляниново — самых восточных на Транссибе. Об этом сообщает администрация Шкотовского округа. Работы идут одновременно с четырёх порталов. Общий показатель проходки на сегодня перевалил за 2600 из 2870 метров.

Во время встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с руководством компании ОАО «РЖД», начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде рассказал об основных планах компании на 2024 год. По его словам, ОАО «РЖД» приступила в Приморском крае к тестированию нового электропоезда, который в ближайшее время запустят в эксплуатацию.

— К концу года планируем обновить парк современными электропоездами серии ЭПЗД более чем на 50%. Через месяц-полтора состоится знаковое событие: сбойка тоннеля Шкотово — Смоляниново. К концу года запустим его в плановую эксплуатацию, — проинформировал начальник ДВЖД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы отреагировали на историю кота Твикса и скандал в РЖД по этому поводу.

«Пусть её дорожка закончится кошмаром»: что желают проводнице жители Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Лёгкому метро во Владивостоке быть, а также в других городах ПриморьяНавстречу смерти: страшное ДТП в Приморье оставило сиротой маленькую девочку — видео0°C: погодные американские горки продолжают качать Приморье — в регионе снова тепло
#Новости#РЖД#Тестирование#Транспорт#Железная дорога#Тоннель#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика