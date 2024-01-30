Команда «УРСА» поборется за кубок стран ШОС по футболу на снегу

Первыми на ледовую площадку Харбинского спортивного университета вышли футболисты команды «УРСА», представляющие на этом турнире Россию, и азербайджансого «Нуката». Игроки долго не могли открыть счет, пока в середине второй четверти Артем Карика не воплотил преимущество «УРСЫ» в забитый гол. В третьей четверти, благодаря усилиям Ильи Багаева, российская команда удвоила преимущество. После этого футболисты «Нуката» активно пошли вперед отыгрываться, оставляя ворота пустыми, чем и воспользовались игроки «УРСЫ», забив еще три безответных гола. Дублем в этом матче отметился Лев Берендеев.