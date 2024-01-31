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Posted 30 января 2024, 23:13

Published 30 января 2024, 23:13

Modified 30 января 2024, 23:17

Updated 30 января 2024, 23:17

Находкинский перевал закрыт для большегрузного транспорта из-за снега

Находкинский перевал закрыт для большегрузного транспорта из-за снега

30 января 2024, 23:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
ГИБДД сообщает о временном закрытии перевала в Находке для большегрузного транспорта. Такое решение принято для обеспечения безопасности автомобилистов и предотвращения возможных аварий из-за заснеженной дороги.

Находкинский перевал, известный своим сложным рельефом, в зимние месяцы становится опасным участком для всех автомобилистов, особенно для водителей большегрузов. Недавний снегопад, как обычно, ухудшил дорожные условия, сделав проезд тяжелых транспортных средств через перевал опасным. В связи с этим, по информации дежурного ГИБДД, Находкинский перевал закрыт для движения большегрузного транспорта.

Напоминаем, что для того, чтобы обеспечить благополучие всех участников дорожного движения, автомобилистам крайне важно проявлять повышенную бдительность при выборе альтернативных маршрутов. Соблюдать безопасную дистанцию, использовать фары при ограниченной видимости и уступать дорогу встречному транспорту — важные правила в неблагоприятных погодных условиях.

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