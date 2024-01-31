Находкинский перевал закрыт для большегрузного транспорта из-за снега

Находкинский перевал, известный своим сложным рельефом, в зимние месяцы становится опасным участком для всех автомобилистов, особенно для водителей большегрузов. Недавний снегопад, как обычно, ухудшил дорожные условия, сделав проезд тяжелых транспортных средств через перевал опасным. В связи с этим, по информации дежурного ГИБДД, Находкинский перевал закрыт для движения большегрузного транспорта.