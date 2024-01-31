Подробности об утреннем ДТП во Владивостоке с 4 участниками огласили в ГИБДД

Сюжет ГИБДД

В ГИБДД Владивостока рассказали о крупном ДТП, произошедшем на улице Луговой с участием четырех автомобилей. К счастью, никто не пострадал, однако автомобили получили значительные механические повреждения.