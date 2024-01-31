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Posted 31 января 2024, 06:55

Published 31 января 2024, 06:55

Modified 31 января 2024, 07:00

Updated 31 января 2024, 07:00

Подробности об утреннем ДТП во Владивостоке с 4 участниками огласили в ГИБДД

31 января 2024, 06:55
Сюжет
ГИБДД
В ГИБДД Владивостока рассказали о крупном ДТП, произошедшем на улице Луговой с участием четырех автомобилей. К счастью, никто не пострадал, однако автомобили получили значительные механические повреждения.

В дежурную часть оперативно поступил сигнал бедствия по поводу столкновения возле дома №63 по улице Луговой. Инцидент произошел на автомобиле Toyota Aqua, которым управлял 32-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, направляясь в сторону улицы Баляева. В результате Toyota Aqua столкнулась с тремя другими автомобилями: Isuzu Elf, Toyota Raize и Subaru Trezia.

К счастью, все участники происшествия остались невредимыми, однако автомобили получили значительные повреждения. Водитель, виновник аварии, отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. В ответ власти предъявили водителю административную ответственность по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Примечательно, что это уже третий случай в этом году, когда водитель подвергается административному наказанию.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что на спуске от площади Баляева к Луговой во Владивостоке произошло ДТП.

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#Новости#ГИБДД#Владивосток#Автомобили#Приморский край#ДТП#Повреждения#Происшествия#Луговая#Toyota Aqua
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