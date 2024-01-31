Растаможка автомобилей во Владивостоке будет проходить иначе

Posted 31 января 2024, 01:27
Published 31 января 2024, 01:27
Modified 31 января 2024, 01:31
Updated 31 января 2024, 01:31
Раньше машины для личного пользования физлиц оформлялись только пять дней в неделю. В выходные и праздники пройти процедуру можно было только по заявке. Теперь штат постов расширили на 24 человека. Благодаря этому получилось перейти на семидневный график, что существенно ускорит растаможку автомобилей.
В прошлом году через таможенные посты дальневосточной столицы прошло 226 тысяч машин. Это в 1,5 раза больше показателя 2022 года.
Ранее «Восток Медиа» писало, что Приморье стало главным поставщиком машин для всей страны в 2023 году.