Растаможка автомобилей во Владивостоке будет проходить иначе

Раньше машины для личного пользования физлиц оформлялись только пять дней в неделю. В выходные и праздники пройти процедуру можно было только по заявке. Теперь штат постов расширили на 24 человека. Благодаря этому получилось перейти на семидневный график, что существенно ускорит растаможку автомобилей.