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Posted 31 января 2024, 01:27

Published 31 января 2024, 01:27

Modified 31 января 2024, 01:31

Updated 31 января 2024, 01:31

Растаможка автомобилей во Владивостоке будет проходить иначе

31 января 2024, 01:27

Таможенные посты во Владивостоке будут работать каждый день

Сюжет
Таможня
Таможенные посты владивостокской таможни будут работать каждый день. С 1 февраля пройти все процедуры можно будет с 8:30 до 20:30.

Раньше машины для личного пользования физлиц оформлялись только пять дней в неделю. В выходные и праздники пройти процедуру можно было только по заявке. Теперь штат постов расширили на 24 человека. Благодаря этому получилось перейти на семидневный график, что существенно ускорит растаможку автомобилей.

В прошлом году через таможенные посты дальневосточной столицы прошло 226 тысяч машин. Это в 1,5 раза больше показателя 2022 года.

Ранее «Восток Медиа» писало, что Приморье стало главным поставщиком машин для всей страны в 2023 году.

Сделать обязательно: новые правила появятся на таможне в Приморье
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