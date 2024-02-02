Поджигателю мусорки и автомобилей из Владивостока грозит штраф до 500 тыс руб — видео

Posted 2 февраля 2024, 03:23
Published 2 февраля 2024, 03:23
Modified 2 февраля 2024, 03:26
Updated 2 февраля 2024, 03:26
В ночь с 1 на 2 февраля злоумышленник поджег отсек для крупногабаритных отходов на улице Постышева. Пламя от горевшего мусора оказалось неконтролируемым и перекинулось на соседние машины. В результате огонь уничтожил две машины, стоявшие у мусорных баков. Еще один автомобиль пострадал от высоких температур. Об этом сообщает приморский экологический оператор.
Поджигателю грозят штрафы за нанесение ущерба экологии и порчу муниципального имущества. Их размер составит до 0,5 млн рублей. Кроме того, злоумышленнику — когда его найдут — предстоит возместить стоимость трех автомобилей.
Приморский экологический оператор объяснил, что мусор с площадки должны были вывезти вчера, 1 февраля. Но территорию возле баков заставили машинами, поэтому подъехать к площадке у мусорщиков не получилось. До этого отходы забирали 22 января.
— Перевозчик уведомил УК Первореченского района о требовании обеспечить проезд для спецтранспорта, но меры приняты не были, — отметил оператор.
Ранее «Восток-Медиа» опубликовало видео, в котором был запечатлен момент поджога мусорки на Постышева.