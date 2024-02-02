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Posted 2 февраля 2024, 03:23

Published 2 февраля 2024, 03:23

Modified 2 февраля 2024, 03:26

Updated 2 февраля 2024, 03:26

Поджигателю мусорки и автомобилей из Владивостока грозит штраф до 500 тыс руб — видео

2 февраля 2024, 03:23

Во Владивостоке две машины сгорели дотла после глупого поджога мусорки — видео

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Автомобили
Во Владивостоке показали последствия поджога мусорки, который осуществил неизвестный пока «пожарник». Полностью уничтожены две легковые машины. Еще один автомобиль пострадал от высоких температур. Приморский экологический оператор объяснил, почему мусор не забирали так долго.

В ночь с 1 на 2 февраля злоумышленник поджег отсек для крупногабаритных отходов на улице Постышева. Пламя от горевшего мусора оказалось неконтролируемым и перекинулось на соседние машины. В результате огонь уничтожил две машины, стоявшие у мусорных баков. Еще один автомобиль пострадал от высоких температур. Об этом сообщает приморский экологический оператор.

Поджигателю грозят штрафы за нанесение ущерба экологии и порчу муниципального имущества. Их размер составит до 0,5 млн рублей. Кроме того, злоумышленнику — когда его найдут — предстоит возместить стоимость трех автомобилей.

Приморский экологический оператор объяснил, что мусор с площадки должны были вывезти вчера, 1 февраля. Но территорию возле баков заставили машинами, поэтому подъехать к площадке у мусорщиков не получилось. До этого отходы забирали 22 января.

— Перевозчик уведомил УК Первореченского района о требовании обеспечить проезд для спецтранспорта, но меры приняты не были, — отметил оператор.

Ранее «Восток-Медиа» опубликовало видео, в котором был запечатлен момент поджога мусорки на Постышева.

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