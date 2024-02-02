Поджигателю мусорки и автомобилей из Владивостока грозит штраф до 500 тыс руб — видео

В ночь с 1 на 2 февраля злоумышленник поджег отсек для крупногабаритных отходов на улице Постышева. Пламя от горевшего мусора оказалось неконтролируемым и перекинулось на соседние машины. В результате огонь уничтожил две машины, стоявшие у мусорных баков. Еще один автомобиль пострадал от высоких температур. Об этом сообщает приморский экологический оператор.