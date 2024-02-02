Суд назначил «ЛУКОЙЛ-Пермь» правопреемником по делу об экологическом ущербе

Так, в феврале 2022 года минприроды Республики Коми в лице Усинского лесничества обратилось с иском к «ЛУКОЙЛ-Коми» на сумму 38,7 миллиона рублей по причине самовольного уничтожения земель лесного фонда. В тот же день в отношении компании этим же истцом подан иск на 20,7 миллиона рублей. Кроме того, 17 февраля 2022 года подан иск на 1,2 миллиона рублей за уничтожение земель на участке ГУ «Усинское лесничество».