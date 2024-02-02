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Posted 2 февраля 2024, 13:57

Published 2 февраля 2024, 13:57

Modified 2 февраля 2024, 13:57

Updated 2 февраля 2024, 13:57

Суд назначил «ЛУКОЙЛ-Пермь» правопреемником по делу об экологическом ущербе

Суд назначил «ЛУКОЙЛ-Пермь» правопреемником по делу об экологическом ущербе

2 февраля 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney.
После упразднения компании «ЛУКОЙЛ-Коми» и ее присоединения к «ЛУКОЙЛ-Пермь» арбитражный суд признал пермскую организацию правопреемником и ответчиком по делам о загрязнении окружающей среды. Общая сумма исков только по уничтожению почвы составляет более 400 миллионов рублей, сообщает Properm.ru.

Росприроднадзор выиграл судебный процесс о возмещении ущерба за загрязнение почвы, произошедшее из-за разлива нефти на нефтепроводе на Харьягинском месторождении в 2020 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава службы Светлана Радионова. По результатам инициированной кабмином проверки Росприроднадзором было обнаружено превышение содержания нефтепродуктов в почве, и размер ущерба, нанесенного экологии, составил 7,3 миллиона рублей, передает properm.ru.

Постановление о добровольном возмещении ущерба было направлено компании в 2020 году, однако оплаты от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» не последовало. Только после трех лет судебных разбирательств, в конце прошлого года, суд постановил полностью удовлетворить исковые требования Росприроднадзора. 18 января 2024 года пермская дочерняя организация «ЛУКОЙЛа» как правопреемник «ЛУКОЙЛ-Коми» возместила ущерб.

Также в конце 2023 года ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» выплатило 13,8 миллиона рублей за ущерб почвам от разлива нефтепродуктов на Южно-Хыльчуюском месторождении в НАО. Это нарушение также было выявлено в 2020 году.

Журналисты Properm.ru проанализировали количество исковых требований, полученных «ЛУКОЙЛ-Коми» с 2022 года, которые должна будет оплатить компания «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Так, в феврале 2022 года минприроды Республики Коми в лице Усинского лесничества обратилось с иском к «ЛУКОЙЛ-Коми» на сумму 38,7 миллиона рублей по причине самовольного уничтожения земель лесного фонда. В тот же день в отношении компании этим же истцом подан иск на 20,7 миллиона рублей. Кроме того, 17 февраля 2022 года подан иск на 1,2 миллиона рублей за уничтожение земель на участке ГУ «Усинское лесничество».

Далее 2 марта 2022 года поступили три заявления в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» — на 4,3 млн, 1,7 млн и 4,4 млн рублей. Через несколько дней, 5 марта 2022 года, — на 1,7 миллиона рублей. 6 мая того же года — на 2,1 миллиона рублей.

3 мая 2023 года в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» поступили иски на 129,4 миллиона рублей и на 4,1 миллиона рублей. 21 июня того же года компания получила иск на 5,5 миллиона рублей за вред, причиненный лесам и находящимся в них природным объектам на участке земель государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества.

В совокупности за 2022 и 2023 годы поступило более 20 исковых заявлений о возмещении вреда, причиненного лесным почвам из-за деятельности компании «ЛУКОЙЛ-Коми». По всем делам рассмотрение начнется в текущем году.

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