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Posted 2 февраля 2024, 02:48

Published 2 февраля 2024, 02:48

Modified 2 февраля 2024, 02:52

Updated 2 февраля 2024, 02:52

В Приморье молодой водитель погиб в ДТП — полиция выясняет причины трагедии

2 февраля 2024, 02:48

Полиция Приморья разбирается в смертельном ДТП в Уссурийске

Сюжет
ДТП
Вчера вечером, 1 февраля, в городе Уссурийске Приморского края произошла авария, в которой погиб 19-летний юноша. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В пресс-службе краевого МВД сообщили, что авария случилась в районе дома № 230 на улице Некрасова. Водитель ехал там на автомобиле Toyota Cresta. В какой-то момент парень не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

От полученных травм молодой человек скончался. Очевидцы рассказывали, что машину «сложило пополам» — такой силы был удар.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии. Также будут выясняться причины и условия, которые спровоцировали аварийную ситуацию. Полицейские уже назначили несколько исследований.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в соответствии с законодательством, — отметили в МВД.

Ранее «Восток-Медиа» опубликовало видео с места смертельного ДТП в Уссурийске.

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#Новости#Уссурийск#Водитель#Смертельное ДТП#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
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