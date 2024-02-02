В Приморье молодой водитель погиб в ДТП — полиция выясняет причины трагедии

Posted 2 февраля 2024, 02:48
Published 2 февраля 2024, 02:48
Modified 2 февраля 2024, 02:52
Updated 2 февраля 2024, 02:52
В пресс-службе краевого МВД сообщили, что авария случилась в районе дома № 230 на улице Некрасова. Водитель ехал там на автомобиле Toyota Cresta. В какой-то момент парень не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
От полученных травм молодой человек скончался. Очевидцы рассказывали, что машину «сложило пополам» — такой силы был удар.
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии. Также будут выясняться причины и условия, которые спровоцировали аварийную ситуацию. Полицейские уже назначили несколько исследований.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в соответствии с законодательством, — отметили в МВД.