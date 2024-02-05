Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Поддержка участников СВО и их семей является одной из приоритетных задач правительства на всех уровнях. Не так давно Госдума приняла законопроект, посвящённый вопросам страхования жизни и здоровья добровольцев, участвующих в СВО. Они будут законодательно приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам.