Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Posted 5 февраля 2024, 08:04
Published 5 февраля 2024, 08:04
Modified 1 марта 2024, 08:46
Updated 1 марта 2024, 08:46
Поручение гласит, что правительство Российской Федерации должно внести изменения в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» так, чтобы она распространялась на граждан, принимающих участие в специальной военной операции.
Также программа будет доступна для членов семей граждан, которые погибли в ходе СВО. Ответственность за выполнение данного поручения возложена на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Отметим, что ранее Владимир Путин объявил о продлении субсидии для многодетных семей на погашение ипотеки. Он подчеркнул, что данная мера является эффективной и будет сохранена.
Поддержка участников СВО и их семей является одной из приоритетных задач правительства на всех уровнях. Не так давно Госдума приняла законопроект, посвящённый вопросам страхования жизни и здоровья добровольцев, участвующих в СВО. Они будут законодательно приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко также регулярно подчёркивает: бойцы СВО, возвращаясь домой, должны быть уверены, что их подвиг оценён по достоинству. Региональное правительство организовывает ряд мер поддержки, среди которых в частности является возможность пройти переобучение и получить новую профессию как самим участникам спецоперации так и членам их семей.