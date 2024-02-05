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Posted 5 февраля 2024, 08:04

Published 5 февраля 2024, 08:04

Modified 1 марта 2024, 08:46

Updated 1 марта 2024, 08:46

Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

5 февраля 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Касается каждого
Президент России поставил задачу распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников специальной военной операции до 1 марта 2024 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Поручение гласит, что правительство Российской Федерации должно внести изменения в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» так, чтобы она распространялась на граждан, принимающих участие в специальной военной операции.

Также программа будет доступна для членов семей граждан, которые погибли в ходе СВО. Ответственность за выполнение данного поручения возложена на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Отметим, что ранее Владимир Путин объявил о продлении субсидии для многодетных семей на погашение ипотеки. Он подчеркнул, что данная мера является эффективной и будет сохранена.

Поддержка участников СВО и их семей является одной из приоритетных задач правительства на всех уровнях. Не так давно Госдума приняла законопроект, посвящённый вопросам страхования жизни и здоровья добровольцев, участвующих в СВО. Они будут законодательно приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко также регулярно подчёркивает: бойцы СВО, возвращаясь домой, должны быть уверены, что их подвиг оценён по достоинству. Региональное правительство организовывает ряд мер поддержки, среди которых в частности является возможность пройти переобучение и получить новую профессию как самим участникам спецоперации так и членам их семей.

Получить новую профессию в Приморском крае могут участники СВО
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