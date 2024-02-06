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Posted 6 февраля 2024, 09:47

Published 6 февраля 2024, 09:47

Modified 6 февраля 2024, 09:51

Updated 6 февраля 2024, 09:51

«Один машину бросил, второй на дорогу не смотрел»: на объездной трассе очередное ДТП

6 февраля 2024, 09:47
Сюжет
Топливо
Во второй половине дня произошло ДТП на трассе Седанка — Патрокл. Водитель Mazda Bongo врезался в припаркованный на обочине Toyota Camry.

Как сообщается, рулевой Toyota Camry остановился на обочине, потому что у него внезапно закончилось топливо. Некоторые автолюбители взбушевались: они не верят, что водитель мог не уследить за показателями датчиков.

«Не вижу проблемы в том, чтобы заправиться, когда остается еще четверть бака. Нужно же следить за показателями датчиков, они прямо перед глазами», — ругают водителя Camry очевидцы.

В результате столкновения «Седан» притер правым боком леерное ограждение и получил повреждения от врезавшегося в него микроавтобуса.

Mazda Bongo поврежден, вероятно, еще сильнее, чем Camry. Смята вся передняя часть, разбито лобовое стекло, сработала подушка безопасности. О травмах, полученных водителем, пока ничего не известно.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о воспламенении авто в Приморье.

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