ЦЕРН представила нового робота для обслуживания Большого адронного коллайдера

Одной из проблем был наличие проводов и труб, которые перемещались и создавали препятствия для колесных роботов и даже для людей. Крис МакГриви, инженер ЦЕРН по робототехнике, объясняет: «На земле лежат большие пучки проводов и труб, которые скользят и двигаются, что делает их непроходимыми для колесных роботов и создаёт трудности даже для людей».