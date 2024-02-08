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Posted 8 февраля 2024, 06:20

Published 8 февраля 2024, 06:20

Modified 8 февраля 2024, 06:22

Updated 8 февраля 2024, 06:22

ЦЕРН представила нового робота для обслуживания Большого адронного коллайдера

8 февраля 2024, 06:20
Инженеры Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представили нового робота CERNquadbot, который будет использоваться для обслуживания и восстановления Большого адронного коллайдера (БАК), пишет Pravda.Ru.

Ранее для этих целей применялись колесные роботы, но они испытывали трудности с доступом к уголкам БАК.

Одной из проблем был наличие проводов и труб, которые перемещались и создавали препятствия для колесных роботов и даже для людей. Крис МакГриви, инженер ЦЕРН по робототехнике, объясняет: «На земле лежат большие пучки проводов и труб, которые скользят и двигаются, что делает их непроходимыми для колесных роботов и создаёт трудности даже для людей».

Другой проблемой было радиоактивное излучение. Однако новый робот CERNquadbot успешно справился с ним. МакГриви говорит: «Мы провели исследование вместе с группой радиационной защиты в этой области. Никаких проблем не возникло — робот был полностью стабилен во время всей проверки».

Вместе с монорельсовыми роботами TIM четвероногие машины будут следить за состоянием оборудования БАК, оперативно исправлять поломки, включая работу под лучом без остановки дорогостоящего устройства.

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