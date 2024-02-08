ЦЕРН представила нового робота для обслуживания Большого адронного коллайдера

Posted 8 февраля 2024, 06:20
Published 8 февраля 2024, 06:20
Modified 8 февраля 2024, 06:22
Updated 8 февраля 2024, 06:22
Ранее для этих целей применялись колесные роботы, но они испытывали трудности с доступом к уголкам БАК.
Одной из проблем был наличие проводов и труб, которые перемещались и создавали препятствия для колесных роботов и даже для людей. Крис МакГриви, инженер ЦЕРН по робототехнике, объясняет: «На земле лежат большие пучки проводов и труб, которые скользят и двигаются, что делает их непроходимыми для колесных роботов и создаёт трудности даже для людей».
Другой проблемой было радиоактивное излучение. Однако новый робот CERNquadbot успешно справился с ним. МакГриви говорит: «Мы провели исследование вместе с группой радиационной защиты в этой области. Никаких проблем не возникло — робот был полностью стабилен во время всей проверки».
Вместе с монорельсовыми роботами TIM четвероногие машины будут следить за состоянием оборудования БАК, оперативно исправлять поломки, включая работу под лучом без остановки дорогостоящего устройства.