Эксперт: Фермеры в Европе привыкли жить за счет дотаций и пошлин

Однако, как отмечает специалист, повышение эффективности в сельском хозяйстве — это необходимый путь. Для этого можно применять цифровизацию и использование беспилотной техники. Европейские фермеры уже работают в этом направлении. Тем не менее, государство играет важную роль, заставляя аграриев повышать производительность труда благодаря современным технологиям.