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Posted 9 февраля 2024, 13:59

Published 9 февраля 2024, 13:59

Modified 9 февраля 2024, 14:10

Updated 9 февраля 2024, 14:10

Эксперт: Фермеры в Европе привыкли жить за счет дотаций и пошлин

9 февраля 2024, 13:59
Сельское хозяйство в Европе стало неконкурентоспособным из-за привычки аграриев жить за счет государства, отметил ученый Владислав Белов. Он также напомнил, что европейские фермеры получают средства и помощь от властей, благодаря которым они могут существовать.

Об этом эксперт рассказал в интервью RuNews24.Ru.

Европейские фермеры не видят Украину с ее основным преимуществом в сельском хозяйстве как потенциального конкурента в Евросоюзе. По словам ученого, если убрать государственные дотации и торговые пошлины, сельское хозяйство в Европе разорится из-за невозможности соперничать на рынке.

Однако, как отмечает специалист, повышение эффективности в сельском хозяйстве — это необходимый путь. Для этого можно применять цифровизацию и использование беспилотной техники. Европейские фермеры уже работают в этом направлении. Тем не менее, государство играет важную роль, заставляя аграриев повышать производительность труда благодаря современным технологиям.

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