Эксперт: Фермеры в Европе привыкли жить за счет дотаций и пошлин

Posted 9 февраля 2024, 13:59
Published 9 февраля 2024, 13:59
Modified 9 февраля 2024, 14:10
Updated 9 февраля 2024, 14:10
Об этом эксперт рассказал в интервью RuNews24.Ru.
Европейские фермеры не видят Украину с ее основным преимуществом в сельском хозяйстве как потенциального конкурента в Евросоюзе. По словам ученого, если убрать государственные дотации и торговые пошлины, сельское хозяйство в Европе разорится из-за невозможности соперничать на рынке.
Однако, как отмечает специалист, повышение эффективности в сельском хозяйстве — это необходимый путь. Для этого можно применять цифровизацию и использование беспилотной техники. Европейские фермеры уже работают в этом направлении. Тем не менее, государство играет важную роль, заставляя аграриев повышать производительность труда благодаря современным технологиям.