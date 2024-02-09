Тимофей Кузнецов: деньги от туризма — это второй нефтегаз для страны

Posted 9 февраля 2024, 08:53
Published 9 февраля 2024, 08:53
Modified 9 февраля 2024, 08:53
Updated 9 февраля 2024, 08:53
В интервью «Независимой газете» он рассказал, как шло развитие данной отрасли на фоне основной деятельности холдинга, специализирующегося в том числе на обустройстве объектов промышленной и вспомогательной инфраструктуры «под ключ» на удаленных территориях.
Старт развитию этого направления дал заказ на глэмпинг для сотрудников одного из постоянных заказчиков, вспоминает Кузнецов. Информация о проекте быстро разошлась по сарафанному радио, а потребность в глэмпингах по всей территории России в этот период начала быстро расти. В ответ на возникший запрос внутри холдинга создали отдельную компанию, ориентированную на работу с объектами туристической направленности.
«Мы с друзьями как минимум два раза в год придумываем и реализуем активные поездки по России: снегоходы, квадроциклы, багги, вертолеты, сплавы, пешие походы и т. д. Вот из организации таких поездок и вышел этот бизнес», — рассказал Тимофей Кузнецов. Он также добавил, что несколько таких поездок помогли ему и его друзьям обрасти нужной путешественникам инфраструктурой — поварами, партнерами по перевозкам, по аренде техники, кураторами поездок, фотографом и видеографом. В итоге кого-то посетила мысль оформить все это в отдельный бизнес, чтобы удержать команду лучших профессионалов, не дав ей распасться.
Сейчас в структуре холдинга существует компания, занимающаяся строительством туристической и городской инфраструктуры, включающей как быстровозводимые, так и капитальные объекты. А пятилетняя стратегия холдинга предполагает создание сети суперкомфортабельных отелей, которые будут открыты в Якутии, Красноярском крае, на Алтае, Камчатке и Сахалине.
«Я искренне считаю, что эмоции — это бесценно, а безопасность и комфорт — превыше всего. Плюс я на самом деле вижу некую миссию в развитии туристического бизнеса России. Я уверен, что деньги от туризма — это второй нефтегаз для нашей страны» — заявил Тимофей Кузнецов.