Тимофей Кузнецов: деньги от туризма — это второй нефтегаз для страны

«Мы с друзьями как минимум два раза в год придумываем и реализуем активные поездки по России: снегоходы, квадроциклы, багги, вертолеты, сплавы, пешие походы и т. д. Вот из организации таких поездок и вышел этот бизнес», — рассказал Тимофей Кузнецов. Он также добавил, что несколько таких поездок помогли ему и его друзьям обрасти нужной путешественникам инфраструктурой — поварами, партнерами по перевозкам, по аренде техники, кураторами поездок, фотографом и видеографом. В итоге кого-то посетила мысль оформить все это в отдельный бизнес, чтобы удержать команду лучших профессионалов, не дав ей распасться.