И город встал: из-за массового ДТП Владивосток проводит вечер в километровой пробке

Posted 12 февраля 2024, 08:39
Published 12 февраля 2024, 08:39
Modified 12 февраля 2024, 08:45
Updated 12 февраля 2024, 08:45
Авария на Золотом мосту привела к появлению километровой пробки, сковавшей улицы Гоголя и Некрасовскую. Массовое ДТП из трёх машин произошло в самый час пик, когда тысячи жителей Владивостока возвращаются домой после окончания рабочего дня.
Судя по кадрам, из-за аварии оказалась перекрыта одна полоса дорожного движения. Самая «печальная» обстановка, традиционно, на улице Гоголя — там машины стоят и словно совсем не двигаются.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что утром ДТП на Светланской собрало за собой серьезную пробку. И это вдобавок к привычным «пяти баллам» по утрам.