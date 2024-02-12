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Posted 12 февраля 2024, 08:39

Published 12 февраля 2024, 08:39

Modified 12 февраля 2024, 08:45

Updated 12 февраля 2024, 08:45

И город встал: из-за массового ДТП Владивосток проводит вечер в километровой пробке

И город встал: из-за массового ДТП Владивосток проводит вечер в километровой пробке

12 февраля 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пробка
«Паровозик» из автомобилей стал причиной огромного затора. Дорожные артерии сейчас похожи на одну длинную парковку.

Авария на Золотом мосту привела к появлению километровой пробки, сковавшей улицы Гоголя и Некрасовскую. Массовое ДТП из трёх машин произошло в самый час пик, когда тысячи жителей Владивостока возвращаются домой после окончания рабочего дня.

Судя по кадрам, из-за аварии оказалась перекрыта одна полоса дорожного движения. Самая «печальная» обстановка, традиционно, на улице Гоголя — там машины стоят и словно совсем не двигаются.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что утром ДТП на Светланской собрало за собой серьезную пробку. И это вдобавок к привычным «пяти баллам» по утрам.

#Владивосток#Пробка#Золотой мост#Приморский край#ДТП#Авария#Светланская
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