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Posted 12 февраля 2024, 07:33

Published 12 февраля 2024, 07:33

Modified 12 февраля 2024, 07:35

Updated 12 февраля 2024, 07:35

В Новокузнецке прошли соревнования по строительству снежных крепостей

12 февраля 2024, 07:33
Этот конкурс уже проводится в городе шестой год подряд. В этом году в нем участвовали 11 команд, которым предстояло построить свои оригинальные снежные крепости на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

Всю ночь перед конкурсом шел дождь. Организаторы не стали переносить мероприятие из-за погодных условий. Непогода сильно испортила строительный материал — вместо снега участникам пришлось использовать мокрую, серую и очень тяжелую ледяную массу. Также им мешал резкий ветер. Несмотря на все трудности, ни одна команда не отказалась от участия в конкурсе, пишет sibdepo.ru.

Участникам дали полтора часа. Команды проявили креативность и создали не только обычные крепости, но и, например, в форме пиратского корабля или гнезда с большой курицей посередине. Жюри оценило их фантазию и признало победителями команду, построившую «куриную» крепость. Три лучшие команды получили сладкий приз, а все остальные участники были награждены благодарственными письмами и сертификатами на посещение мероприятий музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

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