В Новокузнецке прошли соревнования по строительству снежных крепостей

Участникам дали полтора часа. Команды проявили креативность и создали не только обычные крепости, но и, например, в форме пиратского корабля или гнезда с большой курицей посередине. Жюри оценило их фантазию и признало победителями команду, построившую «куриную» крепость. Три лучшие команды получили сладкий приз, а все остальные участники были награждены благодарственными письмами и сертификатами на посещение мероприятий музея-заповедника «Кузнецкая крепость».