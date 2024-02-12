В Новокузнецке прошли соревнования по строительству снежных крепостей

Posted 12 февраля 2024, 07:33
Published 12 февраля 2024, 07:33
Modified 12 февраля 2024, 07:35
Updated 12 февраля 2024, 07:35
Всю ночь перед конкурсом шел дождь. Организаторы не стали переносить мероприятие из-за погодных условий. Непогода сильно испортила строительный материал — вместо снега участникам пришлось использовать мокрую, серую и очень тяжелую ледяную массу. Также им мешал резкий ветер. Несмотря на все трудности, ни одна команда не отказалась от участия в конкурсе, пишет sibdepo.ru.
Участникам дали полтора часа. Команды проявили креативность и создали не только обычные крепости, но и, например, в форме пиратского корабля или гнезда с большой курицей посередине. Жюри оценило их фантазию и признало победителями команду, построившую «куриную» крепость. Три лучшие команды получили сладкий приз, а все остальные участники были награждены благодарственными письмами и сертификатами на посещение мероприятий музея-заповедника «Кузнецкая крепость».