«Вода в Тавричанке всё»: не удается установить причины отключения в Приморье

Posted 12 февраля 2024, 07:01
Published 12 февраля 2024, 07:01
Modified 12 февраля 2024, 07:03
Updated 12 февраля 2024, 07:03
Когда решат проблемы в Тавричанке — непонятно. Четвертый день жители сидят без водоснабжения. Администрация поселка перенаправляет жителей к районным властям, а они — обратно.
«Вода в системе есть, идет от узла снабжения в районе Красных казарм. То ли давления недостаточно, то ли воды мало, то ли где-то течь — никто не может понять», — сообщили редакции сотрудники аварийной службы Надеждинского района.
Узел водоснабжения в Угловом — те самые Красные казармы — в порядке. Однако воды сегодня нет в нескольких поселках Надеждинского района, среди них Вольно-Надеждинское, Прохладное и, собственно, Тавричанка.
Жители Тавричанки подтвердили, что проблема действительно серьезная:
«Вода то есть, то нету, сейчас из крана тоненькая струйка. Так уже 4й день!»
Попытка узнать у местных коммунальщиков, почему нет холодного водоснабжения, и что с этим делать, не увенчалась успехом ни у жителей, ни у корреспондентов.
Жители Надеждинского района не в первый раз сталкиваются с отсутствием водоснабжения. Так, в ноябре 2022 года, из их кранов текла желтая и мутная вода. После этого, в декабре того же года, жители снова носили воду в ведрах, но отключение было уже плановым — коммунальщики искали течь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по некоторым адресам в Тавричанке воды нет уже пятый день.