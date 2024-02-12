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Posted 12 февраля 2024, 07:01

Published 12 февраля 2024, 07:01

Modified 12 февраля 2024, 07:03

Updated 12 февраля 2024, 07:03

Причина масштабного отключения воды в Приморье все еще остается загадкой

«Вода в Тавричанке всё»: не удается установить причины отключения в Приморье

12 февраля 2024, 07:01
Фото: 1MI.

Причина масштабного отключения воды в Приморье все еще остается загадкой

Большая часть поселка остается без холодной и горячей воды еще с пятницы. Где-то воды нет с 7 февраля. Точная причина отсутствия водоснабжения устанавливается.

 

Когда решат проблемы в Тавричанке — непонятно. Четвертый день жители сидят без водоснабжения. Администрация поселка перенаправляет жителей к районным властям, а они — обратно.

«Вода в системе есть, идет от узла снабжения в районе Красных казарм. То ли давления недостаточно, то ли воды мало, то ли где-то течь — никто не может понять», — сообщили редакции сотрудники аварийной службы Надеждинского района.

Узел водоснабжения в Угловом — те самые Красные казармы — в порядке. Однако воды сегодня нет в нескольких поселках Надеждинского района, среди них Вольно-Надеждинское, Прохладное и, собственно, Тавричанка.

Жители Тавричанки подтвердили, что проблема действительно серьезная:

«Вода то есть, то нету, сейчас из крана тоненькая струйка. Так уже 4й день!»

Попытка узнать у местных коммунальщиков, почему нет холодного водоснабжения, и что с этим делать, не увенчалась успехом ни у жителей, ни у корреспондентов.

Жители Надеждинского района не в первый раз сталкиваются с отсутствием водоснабжения. Так, в ноябре 2022 года, из их кранов текла желтая и мутная вода. После этого, в декабре того же года, жители снова носили воду в ведрах, но отключение было уже плановым — коммунальщики искали течь.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по некоторым адресам в Тавричанке воды нет уже пятый день.

Ведро воды и не туды и не сюды: серьезное отключение в Приморье
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