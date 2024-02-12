«Вода в Тавричанке всё»: не удается установить причины отключения в Приморье

Жители Надеждинского района не в первый раз сталкиваются с отсутствием водоснабжения. Так, в ноябре 2022 года, из их кранов текла желтая и мутная вода. После этого, в декабре того же года, жители снова носили воду в ведрах, но отключение было уже плановым — коммунальщики искали течь.