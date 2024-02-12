За пять лет в Приморье восстановили свыше 65 тысяч гектаров леса

Posted 12 февраля 2024, 09:13
Published 12 февраля 2024, 09:13
Modified 4 марта 2024, 13:06
Updated 4 марта 2024, 13:06
В Минлесхозе Приморского края отметили, что работа проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Фактические данные о восстановлении деревьев в регионе регулярно превышают установленные цели. Например, по плану к 2023 году отношение площади восстановленных лесов к выбывшим должно было составить 99,9%, а на самом деле этот показатель достиг 148%.
В пресс-службе регионального Правительства добавили, что ежегодно в крае восстанавливается около 12 тысяч гектаров леса, что примерно соответствует площади 24 футбольных полей.
Начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения краевого Минлесхоза Мария Собянина подчёркивает, что Приморью удалось решить проблему с посадочным материалом, ранее который приходилось закупать в других регионах.
Сегодня в крае функционируют лесопитомники общей площадью около 50 гектаров, где в прошлом году было выращено примерно восемь миллионов сеянцев. В новых теплицах, построенных при поддержке бизнеса, выращивают около 1,5 миллиона сеянцев, часть которых будет высажена уже в этом году.
Такие достижения позволяют надеяться, что в будущем Приморский край сможет полностью обеспечить себя собственным посадочным материалом.
Кроме того, планируется создание селекционно-семеноводческого центра в регионе, используя передовой опыт из Беларуси.