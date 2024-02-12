За пять лет в Приморье восстановили свыше 65 тысяч гектаров леса

Сегодня в крае функционируют лесопитомники общей площадью около 50 гектаров, где в прошлом году было выращено примерно восемь миллионов сеянцев. В новых теплицах, построенных при поддержке бизнеса, выращивают около 1,5 миллиона сеянцев, часть которых будет высажена уже в этом году.