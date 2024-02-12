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Posted 12 февраля 2024, 09:13

Published 12 февраля 2024, 09:13

Modified 4 марта 2024, 13:06

Updated 4 марта 2024, 13:06

За пять лет в Приморье восстановили свыше 65 тысяч гектаров леса

За пять лет в Приморье восстановили свыше 65 тысяч гектаров леса

12 февраля 2024, 09:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Лес
В Приморском крае за время участия в нацпроекте «Экология» удалось восстановить 65,55 тысячи гектаров леса. В данный момент регион активно занимается выращиванием собственных саженцев.

В Минлесхозе Приморского края отметили, что работа проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Фактические данные о восстановлении деревьев в регионе регулярно превышают установленные цели. Например, по плану к 2023 году отношение площади восстановленных лесов к выбывшим должно было составить 99,9%, а на самом деле этот показатель достиг 148%.

В пресс-службе регионального Правительства добавили, что ежегодно в крае восстанавливается около 12 тысяч гектаров леса, что примерно соответствует площади 24 футбольных полей.

Начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения краевого Минлесхоза Мария Собянина подчёркивает, что Приморью удалось решить проблему с посадочным материалом, ранее который приходилось закупать в других регионах.

Сегодня в крае функционируют лесопитомники общей площадью около 50 гектаров, где в прошлом году было выращено примерно восемь миллионов сеянцев. В новых теплицах, построенных при поддержке бизнеса, выращивают около 1,5 миллиона сеянцев, часть которых будет высажена уже в этом году.

Такие достижения позволяют надеяться, что в будущем Приморский край сможет полностью обеспечить себя собственным посадочным материалом.

Кроме того, планируется создание селекционно-семеноводческого центра в регионе, используя передовой опыт из Беларуси.

#Лес#Экология#Правительство#Нацпроект#Теплица#Приморский край#Живая природа#Приморье
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