Киску после бурного свидания показали на видео жителям Приморья

Posted 12 февраля 2024, 23:46
Published 12 февраля 2024, 23:46
Modified 12 февраля 2024, 23:48
Updated 12 февраля 2024, 23:48
«Либо хищницу кто-то затискал, либо у нее была бурная „ночь“. Первый вариант мы исключаем, дикая природа все-таки, следовательно, остается только „тигриная свадьба“, — с улыбкой отметили специалисты АНО „Центр „Амурский тигр“, разместившие видео на официальном telegram-канале.
И правда — кто так будет тискать киску и ерошить ей мех — посреди заснеженной тайги? Значит, нашла себе кавалера и хорошо провела время. Ну что, будем теперь ждать тигриного пополнения?
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