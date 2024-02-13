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Posted 12 февраля 2024, 23:46

Published 12 февраля 2024, 23:46

Modified 12 февраля 2024, 23:48

Updated 12 февраля 2024, 23:48

Киску после бурного свидания показали на видео жителям Приморья

12 февраля 2024, 23:46

Помятая после бурного свидания тигрица попала на видео в Приморье

Сюжет
Тигр
В объектив камеры фотонаблюдения в Лазовском заповеднике попала весьма взъерошенная тигрица. Вид у полосатой красотки, как принято говорить в таких случаях, усталый, помятый, но счастливый.

«Либо хищницу кто-то затискал, либо у нее была бурная „ночь“. Первый вариант мы исключаем, дикая природа все-таки, следовательно, остается только „тигриная свадьба“, — с улыбкой отметили специалисты АНО „Центр „Амурский тигр“, разместившие видео на официальном telegram-канале.

И правда — кто так будет тискать киску и ерошить ей мех — посреди заснеженной тайги? Значит, нашла себе кавалера и хорошо провела время. Ну что, будем теперь ждать тигриного пополнения?

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#Новости#Общество#Видео#Тигр#Дикая природа#Приморский край#Тайга#Приморье#Тигра
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