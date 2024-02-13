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Posted 12 февраля 2024, 23:34

Published 12 февраля 2024, 23:34

Modified 12 февраля 2024, 23:36

Updated 12 февраля 2024, 23:36

«Кружась на льду»: водитель легковушки попал в ДТП на трассе в Приморье — видео

12 февраля 2024, 23:34

Легковой автомобиль влетел передним бампером в леера в Приморском крае

Сюжет
Пробка
Оттепель принесла новую опасность: повышенную аварийность. Очередное ДТП произошло на трассе Де-Фриз — Седанка. Из-за аварии собралась пробка.

В районе низководного моста по направлению в город ещё перед рассветом собралась пробка. Причина в ДТП с легковым автомобилем. Toyota Allion развернуло и отбросило передним бампером на леера.

По сообщениям очевидцев, «Тойоту» занесло на наледи. Возможно, водитель превысил скоростной режим.

«Разогнался, видимо, и влетел в леера. Будто с самого Уссурийска летел так. Удивительно, что только здесь врезался», — комментирует увиденное один из водителей-очевидцев.

О пострадавших пока не сообщалось. Выясняются подробности аварии.

Важно отметить, что в край пришла оттепель, по утрам и вечерам на дорогах может быть наледь. Водителям нужно быть особенно осторожными.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом ДТП во Владивостоке.

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