«Кружась на льду»: водитель легковушки попал в ДТП на трассе в Приморье — видео

Posted 12 февраля 2024, 23:34
Published 12 февраля 2024, 23:34
Modified 12 февраля 2024, 23:36
Updated 12 февраля 2024, 23:36
В районе низководного моста по направлению в город ещё перед рассветом собралась пробка. Причина в ДТП с легковым автомобилем. Toyota Allion развернуло и отбросило передним бампером на леера.
По сообщениям очевидцев, «Тойоту» занесло на наледи. Возможно, водитель превысил скоростной режим.
«Разогнался, видимо, и влетел в леера. Будто с самого Уссурийска летел так. Удивительно, что только здесь врезался», — комментирует увиденное один из водителей-очевидцев.
О пострадавших пока не сообщалось. Выясняются подробности аварии.
Важно отметить, что в край пришла оттепель, по утрам и вечерам на дорогах может быть наледь. Водителям нужно быть особенно осторожными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом ДТП во Владивостоке.