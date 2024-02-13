В Новокузнецке пенсионерку накажут за ложное сообщение об изнасиловании

Posted 13 февраля 2024, 08:30
Published 13 февраля 2024, 08:30
Modified 13 февраля 2024, 08:33
Updated 13 февраля 2024, 08:33
Полицейская группа прибыла на место происшествия и обнаружила женщину, которая пила алкоголь в компании своего «обидчика». Полицейские опросили обоих и выяснили, что пенсионерка поссорилась с мужчиной во время праздника и решила отомстить ему, позвонив в полицию, пишет sibdepo.ru.
Теперь женщине грозит штраф до 1500 рублей за заведомо ложный вызов спецслужб. Кроме этого, в таких случаях к нарушителям предъявляются иски о возмещении материального ущерба, то есть расходов, связанных с обработкой подобных сообщений. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.