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Posted 13 февраля 2024, 08:30

Published 13 февраля 2024, 08:30

Modified 13 февраля 2024, 08:33

Updated 13 февраля 2024, 08:33

В Новокузнецке пенсионерку накажут за ложное сообщение об изнасиловании

13 февраля 2024, 08:30
В Новокузнецке женщину пожилого возраста ожидает наказание за ложное сообщение о изнасиловании. 68-летняя местная жительница заявила в полицию, что стала жертвой знакомого.

Полицейская группа прибыла на место происшествия и обнаружила женщину, которая пила алкоголь в компании своего «обидчика». Полицейские опросили обоих и выяснили, что пенсионерка поссорилась с мужчиной во время праздника и решила отомстить ему, позвонив в полицию, пишет sibdepo.ru.

Теперь женщине грозит штраф до 1500 рублей за заведомо ложный вызов спецслужб. Кроме этого, в таких случаях к нарушителям предъявляются иски о возмещении материального ущерба, то есть расходов, связанных с обработкой подобных сообщений. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.

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