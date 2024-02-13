В Новокузнецке пенсионерку накажут за ложное сообщение об изнасиловании

Полицейская группа прибыла на место происшествия и обнаружила женщину, которая пила алкоголь в компании своего «обидчика». Полицейские опросили обоих и выяснили, что пенсионерка поссорилась с мужчиной во время праздника и решила отомстить ему, позвонив в полицию, пишет sibdepo.ru.