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Posted 14 февраля 2024, 06:33

Published 14 февраля 2024, 06:33

Modified 14 февраля 2024, 06:35

Updated 14 февраля 2024, 06:35

Во Владивостоке остановили производство на асфальтобетонном заводе

«Закатали в асфальт»: закрыт асфальтобетонный завод вблизи жилого района Владивостока

14 февраля 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney.

Во Владивостоке остановили производство на асфальтобетонном заводе

Сюжет
Прокуратура
Решением суда приостановлена деятельность печально известного асфальтобетонного завода во Владивостоке.

Прокуратура сообщает, что запрет на работу асфальтобетонного завода будет действовать до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Ранее, прокуратура Владивостока проверила, соответствует ли работающий на улице Фадеева асфальтобетонный завод требованиям законодательства.

Проверка выявила несоблюдение санитарно-защитных норм и другие экологические нарушения на промышленном объекте.

Например, расстояние от завода до ближайшего жилого дома составляет 218 метров, хотя по закону это расстояние должно быть не менее 500 метров.

Несмотря на множество проверок, прокуратура продолжала получать сигналы о том, что производство на заводе продолжается.

Городская прокуратура подала иск к ООО «Примасфальт», требуя обязать его установить санитарно-защитную зону для промышленных объектов, и устранить нарушения экологического законодательства. Завод запрещено работать до полного устранения нарушений.

Фрунзенский суд города Владивостока удовлетворил ходатайство прокурора.

После вступления решения суда в силу, исполнение постановления будет контролировать надзорный орган.

Ранее «Восток-Медиа» писало о территории, «отпиленной» у вуза авторынком.

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