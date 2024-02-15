Да поможет нам искусственный интеллект: как с его помощью спасают жизни в Приморье?

«Спасательные подразделения края получают в свое распоряжение квадрокоптеры, другую необходимую технику, которая дает возможность максимально быстро определить и приступить к ликвидации того или иного происшествия. Кроме этого, в последние годы благодаря поддержке краевых и федеральных властей система РСЧС получила сотни единиц современной пожарно-спасательной техники, в том числе, для мобильных групп, что тоже положительно скажется на предупреждении ЧС», — подчеркнули ведомстве.