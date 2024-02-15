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Posted 15 февраля 2024, 06:36

Published 15 февраля 2024, 06:36

Modified 21 февраля 2024, 07:24

Updated 21 февраля 2024, 07:24

Все больше технологий используют для предотвращения ЧС в Приморье

Да поможет нам искусственный интеллект: как с его помощью спасают жизни в Приморье?

15 февраля 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney.

Все больше технологий используют для предотвращения ЧС в Приморье

Сюжет
Безопасность
Системы космомониторинга пожаров, мобильное приложение для быстрого оповещения экстренных служб, беспилотные летательные аппараты и прочие системы. Как они помогают чрезвычайным службам региона?

В Приморье появляется всё больше высокотехнологичных средств предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Системы мониторинга пожаров, дроны, камеры с искусственным интеллектом и мобильные приложения помогают краевому минГОЧС.

Отслеживать лесные пожары помогает система «Лесохранитель». Это камеры связанные с системой на базе искусственного интеллекта, способные выявлять возгорания и сообщать о них специальным службам.

Всё шире используют мобильное приложение «Экстренный вызов 112». Оно пришло на смену обычной связи по телефону и позволяет оперативно показать сотрудникам МЧС окружающую обстановку.

Используются также космические технологии. В их числе радиолокационный спутник «Кондор — ФКА», который позволяет быстро получать точные данные о таких явлениях как взлом льда и подъем воды на реках.

«Спасательные подразделения края получают в свое распоряжение квадрокоптеры, другую необходимую технику, которая дает возможность максимально быстро определить и приступить к ликвидации того или иного происшествия. Кроме этого, в последние годы благодаря поддержке краевых и федеральных властей система РСЧС получила сотни единиц современной пожарно-спасательной техники, в том числе, для мобильных групп, что тоже положительно скажется на предупреждении ЧС», — подчеркнули ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о планах администрации Владивостока ввести запрет на выход на лед для предотвращения несчастных случаев.

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