Да поможет нам искусственный интеллект: как с его помощью спасают жизни в Приморье?

Posted 15 февраля 2024, 06:36
Published 15 февраля 2024, 06:36
Modified 21 февраля 2024, 07:24
Updated 21 февраля 2024, 07:24
В Приморье появляется всё больше высокотехнологичных средств предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Системы мониторинга пожаров, дроны, камеры с искусственным интеллектом и мобильные приложения помогают краевому минГОЧС.
Отслеживать лесные пожары помогает система «Лесохранитель». Это камеры связанные с системой на базе искусственного интеллекта, способные выявлять возгорания и сообщать о них специальным службам.
Всё шире используют мобильное приложение «Экстренный вызов 112». Оно пришло на смену обычной связи по телефону и позволяет оперативно показать сотрудникам МЧС окружающую обстановку.
Используются также космические технологии. В их числе радиолокационный спутник «Кондор — ФКА», который позволяет быстро получать точные данные о таких явлениях как взлом льда и подъем воды на реках.
«Спасательные подразделения края получают в свое распоряжение квадрокоптеры, другую необходимую технику, которая дает возможность максимально быстро определить и приступить к ликвидации того или иного происшествия. Кроме этого, в последние годы благодаря поддержке краевых и федеральных властей система РСЧС получила сотни единиц современной пожарно-спасательной техники, в том числе, для мобильных групп, что тоже положительно скажется на предупреждении ЧС», — подчеркнули ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о планах администрации Владивостока ввести запрет на выход на лед для предотвращения несчастных случаев.