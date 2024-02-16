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Posted 16 февраля 2024, 03:03

Published 16 февраля 2024, 03:03

Modified 16 февраля 2024, 03:06

Updated 16 февраля 2024, 03:06

О новой волне птичьего гриппа сообщают жителям Приморья

Яйца снова подорожают? Птичий грипп обнаружен на Дальнем Востоке

16 февраля 2024, 03:03
Фото: 1MI.

О новой волне птичьего гриппа сообщают жителям Приморья

Сюжет
Безопасность
На одной из крупнейших птицефабрик крупного региона Дальнего Востока обнаружен птичий грипп. Ветеринары Приморья обратились к жителям края с предупреждением.

Птичий грипп может быть опасен не только для кур, но и для людей. Птичий грипп обнаружен на крупнейшей птицефабрике Сахалина. В связи с этим у населения уже появились опасения, что грядёт подорожание яиц на полках супермаркетов, особенно в преддверии Пасхи.

Однако в Приморье ситуация стабильная, случаев заражения не выявлено. Тем не менее, ветеринары рекомендуют жителям региона соблюдать правила гигиены.

По данным Государственной ветеринарной инспекции края, передача инфекции от человека к домашней птице происходит при тесном контакте с зараженными павшими птицами.

Не одной сальмонеллой опасен сырой белок: в некоторых случаях люди могут заразиться птичьи гриппом, употребляя в пищу мясо или яйца без термической обработки. Варить яйца и доводить мясо до готовности рекомендуют всегда: заразиться можно и не зная о вспышке гриппа на птицефабрике или у своих домашних кур.

Чтобы избежать заражения, домашнюю птицу следует перевести в закрытые сараи. Жители региона должны соблюдать следующие правила гигиены:

  • Не храните сырое мясо птицы или сырые яйца вместе с продуктами, не прошедшими термическую обработку;
  • Избегайте контакта с потенциально больной или мертвой птицей;
  • Надевайте защитную одежду, заходя в вольер с домашней птицей;
  • Покупайте мясо и яйца птицы только в магазинах, имеющих сертификаты ветнадзора;
  • Употребляйте мясо и яйца птицы только после термической обработки: варите яйца не менее 10 минут, а мясо — не менее 30 минут;
  • Избегайте контакта с птицами в городе: голубями, воробьями, воронами, чайками, утками;
  • Если на улице или в помещении обнаружены мертвые или больные птицы, уберите их, не прикасаясь голыми руками.

Для людей птичий грипп может быть опасен тем, что на первых порах его можно не заметить, но спустя несколько дней вирус может привести к пневмонии, а также он может давать тяжелые осложнения на сердце и почки, поражать головной мозг.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ложных слухах, которые распространяли фермеры из Приморья.

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