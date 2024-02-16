Яйца снова подорожают? Птичий грипп обнаружен на Дальнем Востоке

Posted 16 февраля 2024, 03:03
Published 16 февраля 2024, 03:03
Modified 16 февраля 2024, 03:06
Updated 16 февраля 2024, 03:06
Птичий грипп может быть опасен не только для кур, но и для людей. Птичий грипп обнаружен на крупнейшей птицефабрике Сахалина. В связи с этим у населения уже появились опасения, что грядёт подорожание яиц на полках супермаркетов, особенно в преддверии Пасхи.
Однако в Приморье ситуация стабильная, случаев заражения не выявлено. Тем не менее, ветеринары рекомендуют жителям региона соблюдать правила гигиены.
По данным Государственной ветеринарной инспекции края, передача инфекции от человека к домашней птице происходит при тесном контакте с зараженными павшими птицами.
Не одной сальмонеллой опасен сырой белок: в некоторых случаях люди могут заразиться птичьи гриппом, употребляя в пищу мясо или яйца без термической обработки. Варить яйца и доводить мясо до готовности рекомендуют всегда: заразиться можно и не зная о вспышке гриппа на птицефабрике или у своих домашних кур.
Чтобы избежать заражения, домашнюю птицу следует перевести в закрытые сараи. Жители региона должны соблюдать следующие правила гигиены:
Для людей птичий грипп может быть опасен тем, что на первых порах его можно не заметить, но спустя несколько дней вирус может привести к пневмонии, а также он может давать тяжелые осложнения на сердце и почки, поражать головной мозг.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ложных слухах, которые распространяли фермеры из Приморья.