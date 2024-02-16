Яйца снова подорожают? Птичий грипп обнаружен на Дальнем Востоке

Не одной сальмонеллой опасен сырой белок: в некоторых случаях люди могут заразиться птичьи гриппом, употребляя в пищу мясо или яйца без термической обработки. Варить яйца и доводить мясо до готовности рекомендуют всегда: заразиться можно и не зная о вспышке гриппа на птицефабрике или у своих домашних кур.