Как начинается снежно-ледовый Апокалипсис — видео из разных уголков Владивостока

Posted 19 февраля 2024, 05:46
Published 19 февраля 2024, 05:46
Modified 19 февраля 2024, 05:53
Updated 19 февраля 2024, 05:53
Белые хлопья кружат над всеми районами города. Редакция «Восток-Медиа» собрала несколько видео с началом снегопада во Владивостоке.
Приморская погода не перестает удивлять:
«Только вчера было +8, а уже так метет», — делятся жители Владивостока.
Из окон офисов тоже заметно, как город постепенно укрывается снегом.
«Ждали мы, называется, ждали, и наконец дождались — пошел снег», — делится жительница Владивостока.
За окном — осадки и привычный жителям Нейбута ветер. Таких же привычных пробок пока нет — еще не час-пик.
С другой стороны улицы открывается вид на Первомайский район, из-за снежных хлопьев его видно чуть хуже, чем обычно. Золотой Рог же скрыт от глаз совсем.
На Тихой тоже осадки. Стадионы и дворы опустели — молодежь греется дома.
В этом видео прекрасно все: не видно запаркованных дворов и автомобильных пробок, только снежные хлопья, кружащие над городом.
Метет и за городом. По словам автора, видео снято в районе Сахарного ключа.
Делятся видео со снегом и жители кампуса ДВФУ. Студентам такая погода, возможно, и правда в радость: каникулы еще не закончились, можно гулять по парку или любоваться погодой из окна.
Более взрослым приморцам важно помнить: на дорогах ухудшается видимость, может образовываться наледь. Автомобилистам нужно быть особенно осторожными за рулем. От дальних поездок советуют отказаться.
Ранее «Восток-Медиа» писало об обстановке на дорогах края.