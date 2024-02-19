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Posted 19 февраля 2024, 05:46

Published 19 февраля 2024, 05:46

Modified 19 февраля 2024, 05:53

Updated 19 февраля 2024, 05:53

Жители Владивостока показали на видео, как заметает их районы снегом

Как начинается снежно-ледовый Апокалипсис — видео из разных уголков Владивостока

19 февраля 2024, 05:46
Фото: vostokmedia.com.

Жители Владивостока показали на видео, как заметает их районы снегом

Сюжет
Погода
После потепления горожане начали готовиться к весне, но погода подготовила сюрприз: только что во Владивостоке начался снегопад.

Белые хлопья кружат над всеми районами города. Редакция «Восток-Медиа» собрала несколько видео с началом снегопада во Владивостоке.

Видео: vostokmedia.com.

Приморская погода не перестает удивлять:

«Только вчера было +8, а уже так метет», — делятся жители Владивостока.
Видео: vostokmedia.com.

Из окон офисов тоже заметно, как город постепенно укрывается снегом.

Видео: vostokmedia.com.
«Ждали мы, называется, ждали, и наконец дождались — пошел снег», — делится жительница Владивостока.

За окном — осадки и привычный жителям Нейбута ветер. Таких же привычных пробок пока нет — еще не час-пик.

Видео: vostokmedia.com.

С другой стороны улицы открывается вид на Первомайский район, из-за снежных хлопьев его видно чуть хуже, чем обычно. Золотой Рог же скрыт от глаз совсем.

Видео: vostokmedia.com.

На Тихой тоже осадки. Стадионы и дворы опустели — молодежь греется дома.

Видео: vostokmedia.com.

В этом видео прекрасно все: не видно запаркованных дворов и автомобильных пробок, только снежные хлопья, кружащие над городом.

Видео: vostokmedia.com.

Метет и за городом. По словам автора, видео снято в районе Сахарного ключа.

Видео: vostokmedia.com.

Делятся видео со снегом и жители кампуса ДВФУ. Студентам такая погода, возможно, и правда в радость: каникулы еще не закончились, можно гулять по парку или любоваться погодой из окна.

Более взрослым приморцам важно помнить: на дорогах ухудшается видимость, может образовываться наледь. Автомобилистам нужно быть особенно осторожными за рулем. От дальних поездок советуют отказаться.

Ранее «Восток-Медиа» писало об обстановке на дорогах края.

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