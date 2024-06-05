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Posted 5 июня, 03:32

Published 5 июня, 03:32

Modified 5 июня, 03:34

Updated 5 июня, 03:34

Дело о незаконном обороте шкуры амурского тигра передали в суд в Приморье

Торговцев шкурой редкого хищника поймали в Приморье, помог подставной покупатель

5 июня 2024, 03:32
Фото: 1MI

Дело о незаконном обороте шкуры амурского тигра передали в суд в Приморье

Сюжет
Суд
Уссурийская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте шкуры амурского тигра. Двоих мужчин обвиняют в незаконном приобретении и продаже частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу.

Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин. Их обвиняют в незаконном обороте шкуры амурского тигра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации и охраняется международными договорами.

Следствие установило, что в июле 2023 года один из подозреваемых нашел шкуру амурского тигра и решил ее продать. Для этого он сговорился со своим знакомым и передал ему шкуру для хранения. Организатора преступной схемы задержали в октябре 2023 года по подозрению в другом преступлении, а его сообщника нашли в декабре после встречи с потенциальным покупателем.

Выяснилось, что «покупатель» действовал в рамках оперативно-розыскной деятельности: предложенные продавцу деньги оказались муляжом, преступника задержали на месте. Шкуру амурского тигра изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело передано в Уссурийский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о руководителе предприятия, которого обвиняют в растрате бюджетных средств в Приморье.

8 млн за 6 дней: руководителя научного предприятия обвиняют в растратах в Приморье
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