Торговцев шкурой редкого хищника поймали в Приморье, помог подставной покупатель

Posted 5 июня, 03:32
Published 5 июня, 03:32
Modified 5 июня, 03:34
Updated 5 июня, 03:34
Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин. Их обвиняют в незаконном обороте шкуры амурского тигра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации и охраняется международными договорами.
Следствие установило, что в июле 2023 года один из подозреваемых нашел шкуру амурского тигра и решил ее продать. Для этого он сговорился со своим знакомым и передал ему шкуру для хранения. Организатора преступной схемы задержали в октябре 2023 года по подозрению в другом преступлении, а его сообщника нашли в декабре после встречи с потенциальным покупателем.
Выяснилось, что «покупатель» действовал в рамках оперативно-розыскной деятельности: предложенные продавцу деньги оказались муляжом, преступника задержали на месте. Шкуру амурского тигра изъяли из незаконного оборота.
Уголовное дело передано в Уссурийский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
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