Торговцев шкурой редкого хищника поймали в Приморье, помог подставной покупатель

Следствие установило, что в июле 2023 года один из подозреваемых нашел шкуру амурского тигра и решил ее продать. Для этого он сговорился со своим знакомым и передал ему шкуру для хранения. Организатора преступной схемы задержали в октябре 2023 года по подозрению в другом преступлении, а его сообщника нашли в декабре после встречи с потенциальным покупателем.