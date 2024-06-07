Из Владивостока в Минск с пересадкой в Москве смогут летать жители Приморья

Глава Приморья, сообщает ТАСС, также отметил, что товарооборот между Приморским краем и Белоруссией очень вырос (от 800 млн рублей в 2019 году до 22 млрд рублей в 2023-м), крепнут и дружеские связи, в том числе туризм.