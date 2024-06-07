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Posted 6 июня, 23:47

Published 6 июня, 23:47

Modified 6 июня, 23:49

Updated 6 июня, 23:49

Рейс из Владивостока в Минск будет выполняться с посадкой в Москве

Из Владивостока в Минск с пересадкой в Москве смогут летать жители Приморья

6 июня 2024, 23:47
Фото: 1MI

Рейс из Владивостока в Минск будет выполняться с посадкой в Москве

Сюжет
Аэрофлот
Летом 2024 года из Владивостока в Минск может быть открыт авиарейс. Он будет выполняться с пересадкой в Москве. Об этом сообщил на ПМЭФ губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава Приморья, сообщает ТАСС, также отметил, что товарооборот между Приморским краем и Белоруссией очень вырос (от 800 млн рублей в 2019 году до 22 млрд рублей в 2023-м), крепнут и дружеские связи, в том числе туризм.

Поэтому появление рейса «Владивосток — Минск» — важная часть развития сотрудничества между Приморьем и Белоруссией, и договорённость с «Аэрофлотом» на сей счёт уже существует, подчеркнул Олег Кожемяко.

— Билеты до Минска можно будет купить во Владивостоке, а в Москве будет удобная пересадка, — сообщил губернатор Приморья. — Думаю, летом мы рейс запустим. Уверен, что в Республике Беларусь тоже поддержат это решение.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье активно развивает международное сотрудничество.

Приморье активно развивает международное сотрудничество — Олег Кожемяко
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