Из Владивостока в Минск с пересадкой в Москве смогут летать жители Приморья

Posted 6 июня, 23:47
Published 6 июня, 23:47
Modified 6 июня, 23:49
Updated 6 июня, 23:49
Глава Приморья, сообщает ТАСС, также отметил, что товарооборот между Приморским краем и Белоруссией очень вырос (от 800 млн рублей в 2019 году до 22 млрд рублей в 2023-м), крепнут и дружеские связи, в том числе туризм.
Поэтому появление рейса «Владивосток — Минск» — важная часть развития сотрудничества между Приморьем и Белоруссией, и договорённость с «Аэрофлотом» на сей счёт уже существует, подчеркнул Олег Кожемяко.
— Билеты до Минска можно будет купить во Владивостоке, а в Москве будет удобная пересадка, — сообщил губернатор Приморья. — Думаю, летом мы рейс запустим. Уверен, что в Республике Беларусь тоже поддержат это решение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье активно развивает международное сотрудничество.