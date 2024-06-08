РЭО займется реализацией проекта по утилизации электроники в Самарской области

Соглашение предусматривает создание инфраструктуры для сбора и утилизации электронных отходов в Самарской области. Буцаев отметил, что отходы электроники и электротехники содержат как ценные, так и опасные компоненты, требующие особого подхода. Федорищев добавил, что этот проект внесет значительный вклад в охрану окружающей среды, создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в региональный бюджет, пишет inkazan.ru