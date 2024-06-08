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Posted 8 июня, 06:57

Published 8 июня, 06:57

Modified 8 июня, 06:57

Updated 8 июня, 06:57

РЭО займется реализацией проекта по утилизации электроники в Самарской области

РЭО займется реализацией проекта по утилизации электроники в Самарской области

8 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI
Глава РЭО Денис Буцаев, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов заключили соглашение о развитии системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Соглашение предусматривает создание инфраструктуры для сбора и утилизации электронных отходов в Самарской области. Буцаев отметил, что отходы электроники и электротехники содержат как ценные, так и опасные компоненты, требующие особого подхода. Федорищев добавил, что этот проект внесет значительный вклад в охрану окружающей среды, создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в региональный бюджет, пишет inkazan.ru

Также планируется строительство предприятия по утилизации таких отходов, что обеспечит дополнительные рабочие места.

Морозов подчеркнул, что Самарская область является ключевым регионом для «Акрон Холдинга» и новый завод станет важным шагом к устойчивому развитию региона и примером успешного сотрудничества государства и бизнеса в экологической сфере.

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