Опасная дама напугала жителей Владивостока на остановке — видео

Posted 10 июня, 04:21
Published 10 июня, 04:21
Modified 10 июня, 04:23
Updated 10 июня, 04:23
Опасная дама ожидала сегодня автобус на остановке «Энерготехникум» в районе улицы Сахалинской. Чешуйчатая потенциальная пассажирка, судя по кадрам, совсем не напугала горожан, но удивила. Очевидцы поспешили снять на видео ползучее животное.
Вероятно, приморцы поняли, что змея просто напросто греется на солнышке, её не смутили даже люди. Пугающая обитательница живой природы, по всей видимости, тоже ждала тёплой погоды, как и многие жители дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что змея забралась прямо под капот машины в Уссурийске.