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Posted 10 июня, 04:21

Published 10 июня, 04:21

Modified 10 июня, 04:23

Updated 10 июня, 04:23

Пугающая особа напугала горожан на остановке во Владивостоке

Опасная дама напугала жителей Владивостока на остановке — видео

10 июня 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney

Пугающая особа напугала горожан на остановке во Владивостоке

Сюжет
Змея
Наглость змей довольно часто пугает приморцев в этом сезоне. Очередная ползучая гадина стала поводом для стресса у многих жителей Владивостока.

Опасная дама ожидала сегодня автобус на остановке «Энерготехникум» в районе улицы Сахалинской. Чешуйчатая потенциальная пассажирка, судя по кадрам, совсем не напугала горожан, но удивила. Очевидцы поспешили снять на видео ползучее животное.

Видео: Изображение Midjourney.

Вероятно, приморцы поняли, что змея просто напросто греется на солнышке, её не смутили даже люди. Пугающая обитательница живой природы, по всей видимости, тоже ждала тёплой погоды, как и многие жители дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что змея забралась прямо под капот машины в Уссурийске.

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