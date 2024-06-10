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Posted 10 июня, 06:53

Published 10 июня, 06:53

Modified 10 июня, 06:55

Updated 10 июня, 06:55

«РБК Инвестиции» включили вклад «Надёжный» в ТОП-10 самых выгодных вкладов

10 июня 2024, 06:53
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8KScjt
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Банки
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8KScjt
«РБК Инвестиции» провели анализ предложений банков по вкладам и выбрали десять наиболее выгодных. В рейтинге не учитывались депозиты, требующие дополнительных услуг для получения максимальной процентной ставки.

Эксперты «РБК Инвестиции» отмечают, в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения сигнала повышается доходность сберегательных продуктов, растут ставки по кредитам — значит, в такой ситуации выгодно накапливать, а не тратить свои и заемные средства.

Вклад «Надежный» от Примсоцбанка занял в рейтинге 9 место. Напомним, «Надёжный» можно открыть на 181 день, минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. При открытии в офисе банка ставка составит 17,5%, при оформлении в интернет-банке — 17,6%.

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