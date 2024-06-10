«РБК Инвестиции» включили вклад «Надёжный» в ТОП-10 самых выгодных вкладов

Posted 10 июня, 06:53
Published 10 июня, 06:53
Modified 10 июня, 06:55
Updated 10 июня, 06:55
Эксперты «РБК Инвестиции» отмечают, в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения сигнала повышается доходность сберегательных продуктов, растут ставки по кредитам — значит, в такой ситуации выгодно накапливать, а не тратить свои и заемные средства.
Вклад «Надежный» от Примсоцбанка занял в рейтинге 9 место. Напомним, «Надёжный» можно открыть на 181 день, минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. При открытии в офисе банка ставка составит 17,5%, при оформлении в интернет-банке — 17,6%.