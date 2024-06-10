«РБК Инвестиции» включили вклад «Надёжный» в ТОП-10 самых выгодных вкладов

Эксперты «РБК Инвестиции» отмечают, в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения сигнала повышается доходность сберегательных продуктов, растут ставки по кредитам — значит, в такой ситуации выгодно накапливать, а не тратить свои и заемные средства.