Замечательная новость: «Динамо» из Приморья может принять участие в Единой Лиге ВТБ?

Posted 10 июня, 05:59
Published 10 июня, 05:59
Modified 30 июня, 01:32
Updated 30 июня, 01:32
Замечательной, по мнению многих приморцев, вестью о любимой команде дальневосточной столицы поделился telegram-канал Чешуя | Рыба ДФО. Оказывается, баскетбольное «Динамо-Владивосток» может оказаться среди участников Единой Лиги ВТБ на ближайший сезон. Информация пока еще не подтвержденная, но ряд новых медиа, в том числе и telegram-канал «Политический Ипподром», её распространяет, ссылаясь на инсайдеров.
Авторы канала отметили, основываясь на данных из собственных источников в рыбопромышленной отрасли, что столь важное событие состоится уже на следующей неделе.
Корреспондент издания попытался уточнить информацию у тренера команды «Динамо» Эдуарда Сандлера, однако на момент написания материала он был недоступен.
Ранее «Восток-Медиа» писало об ошеломительной победе владивостокской команды «Динамо». Приморские баскетболисты громко заявили о себе на всю страну, обыграв подмосковные «Химки».
В 2023 году динамовцы уже сражались со столичным коллективом в четвертьфинале, а в текущем году они бились вновь, но уже за абсолютное чемпионство.
Триумф бело-синих объединил жителей региона, — поддерживали спортсменов не только фанаты, но и обычные граждане, в том числе губернатор края Олег Кожемяко.
Чемпионство команда заполучила во главе с новым председателем спортобщества «Динамо» Денисом Симоновым. Более того, немаловажную роль в триумфе приморского коллектива сыграло повышенное внимание инвесторов, — на развитие баскетбола Центру профессиональной подготовки спортивного резерва клуба «Динамо-Владивосток» было выделено более 125 миллионов рублей из краевого бюджета. Ни для кого не секрет, чем больше денежная поддержка, тем качественнее проходит подготовка.
Сложившиеся обстоятельства, вероятно, поспособствовали успехам упорных и талантливых динамовцев в судьбоносном матче и стать чемпионами.
Несмотря на то, что команда существует всего 3 года, ей удалось одержать долгожданную победу в таком важном состязании. Важно отметить, что Суперлига является вторым по значимость баскетбольным чемпионатом, — ребятам есть куда расти.
Пожелаем удачи и успешных игр «Динамо-Владивосток» в Единой Лиге ВТБ.