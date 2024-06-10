Замечательная новость: «Динамо» из Приморья может принять участие в Единой Лиге ВТБ?

Чемпионство команда заполучила во главе с новым председателем спортобщества «Динамо» Денисом Симоновым. Более того, немаловажную роль в триумфе приморского коллектива сыграло повышенное внимание инвесторов, — на развитие баскетбола Центру профессиональной подготовки спортивного резерва клуба «Динамо-Владивосток» было выделено более 125 миллионов рублей из краевого бюджета. Ни для кого не секрет, чем больше денежная поддержка, тем качественнее проходит подготовка.