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Posted 11 июня, 07:05

Published 11 июня, 07:05

Modified 11 июня, 07:08

Updated 11 июня, 07:08

Не море, а баночка с гуталином: опасный разлив нефтепродуктов в Приморье — видео

11 июня 2024, 07:05

Рыбаки сняли на видео огромное мазутное пятно рядом с Зарубино в Приморском крае

Сюжет
Море
В море возле поселка Зарубино в Приморье произошел разлив нефтепродуктов. Местные рыбаки сняли на видео огромное мазутное пятно.

В море неподалеку от поселка Зарубино произошел разлив нефтепродуктов, о чем ранее уже сообщали местные жители. Рыбаки сняли мазутное пятно на видео.

Масляная пленка занимает огромную территорию. Для природы она губительна: не пропускает воздух и убивает все живое, что попадет в ловушку. Что делать с загрязнением, люди не понимают. Местным жителям своими силами не справиться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мутном пятне, которое заметили у самого берега во Владивостоке.

Какая-то муть: странное пятно прибило к берегам Владивостока — видео
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