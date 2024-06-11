Не море, а баночка с гуталином: опасный разлив нефтепродуктов в Приморье — видео

Posted 11 июня, 07:05
Published 11 июня, 07:05
Modified 11 июня, 07:08
Updated 11 июня, 07:08
В море неподалеку от поселка Зарубино произошел разлив нефтепродуктов, о чем ранее уже сообщали местные жители. Рыбаки сняли мазутное пятно на видео.
Масляная пленка занимает огромную территорию. Для природы она губительна: не пропускает воздух и убивает все живое, что попадет в ловушку. Что делать с загрязнением, люди не понимают. Местным жителям своими силами не справиться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мутном пятне, которое заметили у самого берега во Владивостоке.