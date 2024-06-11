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Posted 11 июня, 05:07

Published 11 июня, 05:07

Modified 11 июня, 05:09

Updated 11 июня, 05:09

Упал с высоты и послал врачей? Веселые приключения пьяных жителей Приморья

11 июня 2024, 05:07

Пьяный пациент ответил на помощь врачей хамством в Приморье

Сюжет
Больница
В Приморье медики столкнулись с хамством и агрессией со стороны родственников пациента, который отказался от госпитализации после падения с высоты.

Бригада скорой приехала помочь человеку, который упал с высоты, но вместо благодарности медики получили оскорбления и хамство. Пишет об этом telegram-канал «МЧС 100 (Фокино)».

Когда фельдшеры прибыли в квартиру, они обнаружили, что пациент находится в состоянии алкогольного опьянения. Хотя он отказался от госпитализации, его родственники, также находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно вести себя и оскорблять медиков. Они настаивали на том, чтобы мужчину забрали в больницу.

Пришлось даже вызвать полицию. В итоге на горе-пациента врачи потратили целый час, за это время они могли успеть к тем, кто правда нуждался в помощи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о приморце, которого врачи скорой спасали из слишком неловкой ситуации.

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