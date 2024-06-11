Упал с высоты и послал врачей? Веселые приключения пьяных жителей Приморья

Когда фельдшеры прибыли в квартиру, они обнаружили, что пациент находится в состоянии алкогольного опьянения. Хотя он отказался от госпитализации, его родственники, также находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно вести себя и оскорблять медиков. Они настаивали на том, чтобы мужчину забрали в больницу.