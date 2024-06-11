Упал с высоты и послал врачей? Веселые приключения пьяных жителей Приморья

Posted 11 июня, 05:07
Published 11 июня, 05:07
Modified 11 июня, 05:09
Updated 11 июня, 05:09
Бригада скорой приехала помочь человеку, который упал с высоты, но вместо благодарности медики получили оскорбления и хамство. Пишет об этом telegram-канал «МЧС 100 (Фокино)».
Когда фельдшеры прибыли в квартиру, они обнаружили, что пациент находится в состоянии алкогольного опьянения. Хотя он отказался от госпитализации, его родственники, также находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно вести себя и оскорблять медиков. Они настаивали на том, чтобы мужчину забрали в больницу.
Пришлось даже вызвать полицию. В итоге на горе-пациента врачи потратили целый час, за это время они могли успеть к тем, кто правда нуждался в помощи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о приморце, которого врачи скорой спасали из слишком неловкой ситуации.