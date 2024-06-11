«Вот это поворот»: жители Приморья забыли о выходном среди недели — когда он?

Нерабочие праздничные дни не могут привести к уменьшению заработной платы работникам, получающим оклад. Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не работали, будет выплачено дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором или локальным актом.