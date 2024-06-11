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Posted 11 июня, 00:37

Published 11 июня, 00:37

Modified 11 июня, 00:37

Updated 11 июня, 00:37

Жителям Приморья напоминают о выходном среди недели в июне 2024 года

«Вот это поворот»: жители Приморья забыли о выходном среди недели — когда он?

11 июня 2024, 00:37
Фото: vostokmedia.com

Жителям Приморья напоминают о выходном среди недели в июне 2024 года

Начавшаяся рабочая неделя ожидается короткой, ведь россиян ждет дополнительный выходной, о котором многие запамятовали.

Новости приятные, ведь отдыха приморцев ждет уже завтра — 12 июня 2024 года объявлен нерабочим днем из-за празднования Дня России. По информации Роструда, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час в предпраздничный день.

Роструд напоминает, что привлекая сотрудника к работе в выходные дни, необходимо получить его письменное согласие и издать соответствующий приказ.

Нерабочие праздничные дни не могут привести к уменьшению заработной платы работникам, получающим оклад. Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не работали, будет выплачено дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором или локальным актом.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какая погода ожидается в День России в Приморье?

Какая погода ожидается в День России в Приморье?
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