Власти Улан-Удэ обсудили с энергетиками «ТГК-14» возможность перехода к альткотельной

Posted 11 июня, 23:05
Published 11 июня, 23:05
Modified 30 июня, 01:39
Updated 30 июня, 01:39
В деловой беседе приняли участие первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев, и. о. председателя комитета городского хозяйства Сергей Иванов и председатель комитета экономического развития и туризма Владислав Жербанов. Главной темой для обсуждения стала возможность перехода республиканской столицы на целевую модель рынка теплоснабжения.
Руководители «ТГК-14» рассказали о преимуществах, которые несёт эта модель — или, как её ещё называют, метод альткотельной.
Как отметили участники встречи, ценовая модель довольно широко распространена в РФ. В России уже 43 населенных пункта отнесены к ценовым зонам теплоснабжения. В том числе, в этом году решение о переходе в ценовую зону было принято в отношении соседней Читы. Заявку на включение Читы в ценовую зону теплоснабжения местные власти подали после длительного обсуждения и с ресурсниками, и с правительством России. 28 февраля 2024 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
«Внедрение механизма альткотельной необходимо для стабильного и прогнозируемого развития системы теплоснабжения, — отметил директор по экономике ПАО „ТГК-14“ Денис Круликовский. — Так, в Чите в рамках реализации программы будут привлечены 12 миллиардов рублей, которые направят на замену и реконструкцию тепловых сетей, обновление оборудования Читинской ТЭЦ-1. За счёт увеличения инвестиций в систему теплоснабжения города мы планируем существенно повысить качество, надежность и экологическую безопасность теплоснабжения в своей зоне ответственности».
В свою очередь представители городской власти Улан-Удэ интересовались вопросами обоснования инициативы по отнесению города к ценовой зоне теплоснабжения, актуализации схемы теплоснабжения, получения гарантий исполнения инвестиционной программы.
Энергетики рассказали о своём опыте и отметили, что инициатива требует детальной проработки и всестороннего обоснования, так как законодательством предусмотрена оценка инициативы на уровне региональных властей и в федеральных органах власти — Минэнерго РФ, Минстрое РФ и в ФАС России.