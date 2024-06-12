Власти Улан-Удэ обсудили с энергетиками «ТГК-14» возможность перехода к альткотельной

Как отметили участники встречи, ценовая модель довольно широко распространена в РФ. В России уже 43 населенных пункта отнесены к ценовым зонам теплоснабжения. В том числе, в этом году решение о переходе в ценовую зону было принято в отношении соседней Читы. Заявку на включение Читы в ценовую зону теплоснабжения местные власти подали после длительного обсуждения и с ресурсниками, и с правительством России. 28 февраля 2024 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.