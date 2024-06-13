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Posted 13 июня, 10:26

Published 13 июня, 10:26

Modified 13 июня, 10:28

Updated 13 июня, 10:28

«Ручники для слабаков?» — жители Приморья осудили земляка, чьё авто сбило пешехода

13 июня 2024, 10:26

Волна негодования прошлась по жителям Приморья из-за аварии без участия водителя

Сюжет
ДТП
Странное ДТП произошло во Владивостоке. Внедорожник рулевого сбил горожанина. Инцидент вызвал бурю эмоций среди жителей региона.

Удивительное дорожное происшествие приключилось в районе Вторая Речка. Автомобиль без водителя сбил пешехода на «зебре» и врезалось в дерево. Жители края весьма неоднозначно отреагировали на аварию.

Восстание машин-убийц? — корейский внедорожник без водителя сбил пешехода в Приморье
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Подавляющее большинство приморцев раскритиковало безответственность автомобилиста.

  • «Товарищи! Ставьте машины на ручной тормоз»;
  • «Ручники для слабаков?»;
  • «Мда, повезло так повезло»;
  • «Пострадавшему повезло, что отделалась ушибами! А вот водителя надо прав лишить за такое»;
  • «Русская вроде ровная улица. Откуда такие страсти?»;
  • «Это ещё повезло, что дерево остановило это „корыто“! А то ещё на трассу бы выехало».
#Новости#Владивосток#Трасса#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Пешеход#Жители#Права
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