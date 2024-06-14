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Posted 14 июня, 06:47

Published 14 июня, 06:47

Modified 14 июня, 06:49

Updated 14 июня, 06:49

Скрытая камера сняла утренний душ приморской красотки — видео

14 июня 2024, 06:47

Выдра показал приморцам, как правильно принимать ванну

Сюжет
Рыба
Купальный сезон в Приморье открыли все, даже выдры. Охота этого небольшого хищника попала на камеру «Земли леопарда».

Основной рацион выдр состоит из рыбы. Обычно на охоту уходит 1-1.5 часа, после этого животному приходится выбираться на сушу для очистки меха. Впрочем, рыбка — не весь рацион зверька. Маленький хищник не откажется пообедать ракообразными, земноводными, мелкими грызунами, птицами и иногда растениями.

Ранее «Восток Медиа» писало, что специалисты Дальневосточного морского заповедника установили фотоловушки на самом южном острове России. Фуругельма стал первым островом в Приморье, где соорудили сеть фотомониторинга.

Какая-то свинья дала повод поставить камеры на самом южном острове России в Приморье
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#Видео#Рыба#Земля леопарда#Охота#Дальневосточный морской заповедник#Приморский край#Живая природа#Приморье
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