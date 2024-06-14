Скрытая камера сняла утренний душ приморской красотки — видео

Основной рацион выдр состоит из рыбы. Обычно на охоту уходит 1-1.5 часа, после этого животному приходится выбираться на сушу для очистки меха. Впрочем, рыбка — не весь рацион зверька. Маленький хищник не откажется пообедать ракообразными, земноводными, мелкими грызунами, птицами и иногда растениями.