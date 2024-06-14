Скрытая камера сняла утренний душ приморской красотки — видео

Posted 14 июня, 06:47
Published 14 июня, 06:47
Modified 14 июня, 06:49
Updated 14 июня, 06:49
Основной рацион выдр состоит из рыбы. Обычно на охоту уходит 1-1.5 часа, после этого животному приходится выбираться на сушу для очистки меха. Впрочем, рыбка — не весь рацион зверька. Маленький хищник не откажется пообедать ракообразными, земноводными, мелкими грызунами, птицами и иногда растениями.
Ранее «Восток Медиа» писало, что специалисты Дальневосточного морского заповедника установили фотоловушки на самом южном острове России. Фуругельма стал первым островом в Приморье, где соорудили сеть фотомониторинга.
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