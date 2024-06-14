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Posted 14 июня, 07:48

Published 14 июня, 07:48

Modified 14 июня, 07:50

Updated 14 июня, 07:50

Два большегруза устроили ДТП и жуткую пробку в пригороде Владивостока

Вечер пятницы: Два самосвала спровоцировали жуткую пробку в пригороде Владивостока

14 июня 2024, 07:48
Фото: 1MI

Два большегруза устроили ДТП и жуткую пробку в пригороде Владивостока

Сюжет
Дороги
Ни для кого не секрет, что огромные пробки являются традиционными для Владивостока. Автомобилисты нередко попадают в дорожные коллапсы из-за аварий, особенно в конце рабочего дня.

Авария произошла после съезда с низководного моста. Вероятно, один многотонник догнал второго, а страдать приходится горожанам, которые так торопятся домой после рабочего дня. Очевидцы сообщают, что уже начинается пробка, которая может внести коррективы в планы автомобилистов.

Судя по всему, рабочая неделя у многих приморцев закончится не совсем на положительной ноте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как массовая авария двух фур и одной легковушки заблокировала проезд на проезжей части во Владивостоке. Участники движения попали в ужасную пробку из-за сложившейся ситуации.

Две фуры и легковушка устроили ДТП и заблокировали дорогу во Владивосток — видео
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