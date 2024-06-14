Вечер пятницы: Два самосвала спровоцировали жуткую пробку в пригороде Владивостока

Авария произошла после съезда с низководного моста. Вероятно, один многотонник догнал второго, а страдать приходится горожанам, которые так торопятся домой после рабочего дня. Очевидцы сообщают, что уже начинается пробка, которая может внести коррективы в планы автомобилистов.