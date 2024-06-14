Вечер пятницы: Два самосвала спровоцировали жуткую пробку в пригороде Владивостока

Posted 14 июня, 07:48
Published 14 июня, 07:48
Modified 14 июня, 07:50
Updated 14 июня, 07:50
Авария произошла после съезда с низководного моста. Вероятно, один многотонник догнал второго, а страдать приходится горожанам, которые так торопятся домой после рабочего дня. Очевидцы сообщают, что уже начинается пробка, которая может внести коррективы в планы автомобилистов.
Судя по всему, рабочая неделя у многих приморцев закончится не совсем на положительной ноте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как массовая авария двух фур и одной легковушки заблокировала проезд на проезжей части во Владивостоке. Участники движения попали в ужасную пробку из-за сложившейся ситуации.
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