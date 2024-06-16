Едва не загорелся сам: машина с водителем вспыхнула в Приморье — видео

Posted 16 июня, 02:29
Published 16 июня, 02:29
Modified 16 июня, 02:43
Updated 16 июня, 02:43
В Уссурийске на улице Пушкина произошло ужасное дорожное происшествие. Рулевой кроссовера, вероятно, потерял управление и проехался по газону, затем влетел в клумбу на кольце.
Водитель всё ещё находился в салоне машины, когда та загорелась. Огонь раскинулся по дороге, вероятно из-за разлитого топлива. Шокированные горожане наблюдали за происходящим. На место аварии прибыло несколько пожарных машин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два самосвала устроили ДТП и спровоцировали пробку в пригороде Владивостока. К слову, аварии с участием большегрузов нередко становятся причинами дорожных коллапсов.
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