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Posted 16 июня, 02:29

Published 16 июня, 02:29

Modified 16 июня, 02:43

Updated 16 июня, 02:43

Машина с водителем загорелась в Приморском крае

Едва не загорелся сам: машина с водителем вспыхнула в Приморье — видео

16 июня 2024, 02:29
Фото: Изображение Midjourney

Машина с водителем загорелась в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Жуткая авария произошла в Уссурийске в центре города. Автомобилист влетел в клумбу, после чего кроссовер моментально охватило пламя.

В Уссурийске на улице Пушкина произошло ужасное дорожное происшествие. Рулевой кроссовера, вероятно, потерял управление и проехался по газону, затем влетел в клумбу на кольце.

Водитель всё ещё находился в салоне машины, когда та загорелась. Огонь раскинулся по дороге, вероятно из-за разлитого топлива. Шокированные горожане наблюдали за происходящим. На место аварии прибыло несколько пожарных машин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два самосвала устроили ДТП и спровоцировали пробку в пригороде Владивостока. К слову, аварии с участием большегрузов нередко становятся причинами дорожных коллапсов.

Вечер пятницы: Два самосвала спровоцировали жуткую пробку в пригороде Владивостока
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