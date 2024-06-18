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Posted 18 июня, 07:41

Published 18 июня, 07:41

Modified 18 июня, 07:43

Updated 18 июня, 07:43

«Леруа Мерлен» может исчезнуть из Приморья уже в этом году

«Леруа Мерлен» может исчезнуть из Приморья уже в этом году

18 июня 2024, 07:41
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
Информация об «исчезновении» крупного строительного магазина переполошила Приморье. Оказалось, ажиотаж вокруг французской компании связан с изменениями внутри компании.

И их, кстати, можно назвать формальными обновлениями.

Крупная сеть хозяйственных товаров «Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемана Про», сообщает издание ТАСС. Первые обновленные магазины должны появиться до конца 2024 года.

Пока неизвестно, попадёт ли приморский филиал в список торговых центров для «обновления». Однако, процесс всё равно неизбежен.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что The Coca-Cola Company планируется вернуться на российские прилавки. Однако жители Приморья не намерены покупать продукцию компании, которая покинула страну в 2022 году.

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