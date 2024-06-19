Демешин: Патриотизм и ответственность перед страной — общие ценности для всех нас

В своем выступлении Григорий Куранов рассказал, что к воспитанию, к сплочению народа ведут три важнейшие фазы: информирование, вовлечение и мотивация. Особой важностью сегодняшнего мероприятия является не только диалог, но и набор практических навыков, с которыми выйдут его участники.