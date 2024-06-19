Демешин: Патриотизм и ответственность перед страной — общие ценности для всех нас

Posted 19 июня, 07:20
Published 19 июня, 07:20
Modified 22 июня, 05:43
Updated 22 июня, 05:43
Участниками мероприятия стали не только свыше 300 представителей конфессий и межнациональных объединений, но и представители коренных малочисленных народов из всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Поддержать их приехали федеральные лидеры общественного мнения, военкоры, специалисты в сфере информационно-пропагандистских противостояний.
Деловую программу форума открыл заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов. Он зачитал приветственное слово Юрия Трутнева, вице-премьера Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
— Дальний Восток — огромная территория. В тысячах городов и поселков, сельских поселений и деревень живут люди разной национальности, профессий, вероисповедания. Каждый народ самобытен, интересен, ценен, в каждом регионе свои обычаи и традиции, устои и уклад. Но все мы — граждане одной страны, великой и прекрасной России. Нас объединяет культурное наследие и историческое прошлое, Пушкин и Гоголь, Глинка и Чайковский, Менделеев и Гагарин, пятилетки за три года и победа Советской Армии над нацизмом, и, конечно, любовь Родине, причастность к ее судьбе, ее достижениям и невзгодам, — заявил полпред в ДФО.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, выступая на открытии форума, подчеркнул, что патриотическое воспитание, любовь и преданность Отчизне сегодня стоят сегодня на первом плане. Это важнейшие, но для многих, увы, подзабытые понятия, отметил глава региона.
— Уважение культуры и традиций граждан многонациональной России, патриотизм, ответственность перед страной — это общие ценности для всех нас. На пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз подтвердил, что для сильного государства необходима общая, объединяющая идея, и что её основой является патриотизм, — заявил края Дмитрий Демешин.
Особое внимание сегодня уделяют процессу воспитания, ведь, по словам Григория Куранова, «единственный способ сделать страну сильной — воспитать сильных людей».
В своем выступлении Григорий Куранов рассказал, что к воспитанию, к сплочению народа ведут три важнейшие фазы: информирование, вовлечение и мотивация. Особой важностью сегодняшнего мероприятия является не только диалог, но и набор практических навыков, с которыми выйдут его участники.
— Уверена, что сегодняшний день станет точкой отсчета для новых идей, желаем вам всем плодотворной работы, интересных обсуждений. Мы вместе, мы едины и в этом наша сила. Враг будет разбит, и победа будет за нами! — заявила Елена Евтюхова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
— Сегодня, когда наша страна находится в сложных геополитических условиях, нам необходимо переосмысливать такие понятия, как патриотизм, межнациональный мир, единство российского народа. Уверен, что этот открытый, хороший, дружественный диалог принесет качественные результаты, — заявил Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, член совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации.
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