День молодежи: какого числа отмечают, традиции праздника и программа во Владивостоке

Стоит отметить, что советскому Дню молодежи предшествовал Международный юношеский день (МЮД), который отмечался в конце августа или начале сентября. В России этот праздник праздновался с 1917 по 1945 год. Владимир Маяковский посвятил несколько своих стихотворений МЮДу, а советский шахтер Алексей Стаханов в 1935 году связал свой знаменитый рекорд именно с этим праздником. Аббревиатура МЮД до сих пор используется в названиях некоторых улиц в России.