День молодежи: какого числа отмечают, традиции праздника и программа во Владивостоке

Posted 19 июня, 04:43
Published 19 июня, 04:43
Modified 19 июня, 04:43
Updated 19 июня, 04:43
29 июня отмечается День молодежи в 2024 году. Несмотря на то, что этот день приходится на выходной, так как он выпадает на субботу, он обозначается как обычный выходной день.
В период с 1993 по 2022 год празднование Дня молодежи проходило 27 июня, однако в 2023 году президент России Владимир Путин распорядился изменить эту дату. В настоящее время в России День молодежи отмечается в последнюю субботу июня.
История возникновения Дня молодежи уходит корнями в Советский Союз. Указ «Об установлении Дня советской молодежи» был подписан Верховным Президиумом СССР 7 февраля 1958 года. Выбор последнего воскресенья июня для его отмечания был обусловлен окончанием учебного года и сдачей экзаменов, что создавало благоприятную атмосферу для празднования. Однако основная цель нового праздника заключалась не только в развлекательной функции, но и в пропагандистском характере. Все уголки Советского Союза оживали собраниями, съездами активистов, соревнованиями молодежных бригад на предприятиях, спортивными фестивалями и конкурсами. Позднее участники производственных состязаний отправлялись в городские парки на танцы.
Стоит отметить, что советскому Дню молодежи предшествовал Международный юношеский день (МЮД), который отмечался в конце августа или начале сентября. В России этот праздник праздновался с 1917 по 1945 год. Владимир Маяковский посвятил несколько своих стихотворений МЮДу, а советский шахтер Алексей Стаханов в 1935 году связал свой знаменитый рекорд именно с этим праздником. Аббревиатура МЮД до сих пор используется в названиях некоторых улиц в России.
Согласно ООН, молодежью считаются девушки и юноши в возрасте от 15 до 24 лет. Однако Всемирная организация здравоохранения расширяет этот возрастной диапазон до 25–44 лет.
В России определение молодежи более широкое: в 2020 году был принят закон «О молодежной политике», который расширяет категорию молодежи на всех граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Предыдущее определение исключало из числа молодежи мужчин и женщин, достигших 31-летнего возраста.
После распада СССР традиции празднования Дня молодежи в России претерпели изменения. Отмечается, что стремление к стахановским рекордам уступило место научным форумам, концертам, косплей-фестивалям, граффити-выставкам, квестам и конкурсам. В последние годы особое внимание уделяется социальным и благотворительным инициативам, включая ярмарки, фестивали и сбор средств для детских домов и больниц.
В рамках празднования Дня молодежи проводятся различные акции в кинотеатрах, театрах и музеях. Вечером на главных площадках городов обычно проходят концерты, выступления диджеев и фейерверки.
В 2024 году День молодежи будет отмечаться под девизом «Объединяя Россию!», с акцентом на Год семьи и единство как основные идеи праздника.
На предстоящем Дне молодежи во Владивостоке ожидается захватывающая концертная программа и множество увлекательных мероприятий. Гости и жители города смогут насладиться Гастроулицей, финалом Чемпионата России по киберспорту, мастер-классами, круглыми столами, иммерсивными экскурсиями, интеллектуальными играми, презентациями от ведущих работодателей и консультациями для абитуриентов.
Программа празднования Дня молодежи была представлена на встрече с журналистами в штабе Молодежной столицы. Мероприятия пройдут с 29 июня по 6 июля и ориентированы не только на молодежь, но и на всех жителей и гостей города.
Главное событие праздника пройдет на набережной Цесаревича, начиная с молодежного шествия и sup-фестиваля в бухте Золотой Рог. Гости смогут принять участие в квесте «Открой свой Владивосток» и посетить различные площадки, представленные под различными темами.
На главной сцене для гостей выступят группа «Дискотека Авария» и Леша Свик. Также будут объявлены лауреаты премии «Молодежный вектор» и победители грантового конкурса Росмолодежи.
В рамках праздника также будут работать площадки партнеров, предлагающие различные активности и мероприятия. Праздник завершится выступлением Миа Бойко и фейерверком.
Мероприятия на Дне молодежи созданы для реализации потенциала молодежи со всего Дальнего Востока в различных сферах, от творчества до науки и культуры.
Подробнее с концертной программой можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока.
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