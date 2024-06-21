«Мастер боевых искусств» подрался с перилами в Приморье — видео

Posted 21 июня, 03:13
Published 21 июня, 03:13
Modified 21 июня, 03:15
Updated 21 июня, 03:15
Удивительные кадры попали на камеру в Уссурийске. Мужчина выполнял незамысловатые движения недалеко от железнодорожных путей. Очевидец посчитал, что ЗОЖник демонстрирует неадекватность, отрабатывая удары там, где это неуместно.
Почему горожанин начал упражняться именно на перроне — неизвестно. Но, судя по реакции подписчиков новых медиа, многих жителей региона насмешила физическая подготовка героя видео.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как самокатчик повредил шлагбаум и пришёл с повинной. Неосторожная езда обошлась приморцу в 12 000 рублей, хотя он мог лишиться свободы на 3 года. Однако разумное решение позволило ему избежать сурового наказания.