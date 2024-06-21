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Posted 21 июня, 03:13

Published 21 июня, 03:13

Modified 21 июня, 03:15

Updated 21 июня, 03:15

«Мастер боевых искусств» подрался с перилами в Приморье — видео

21 июня 2024, 03:13

Интересные упражнения выполнял мужчина на перроне в Приморском крае

Сюжет
ЗОЖ
Интересную зарядку выполнял житель Уссурийска, расположившись на перроне. Махи ногой и интересная техника бега удивила прохожих.

Удивительные кадры попали на камеру в Уссурийске. Мужчина выполнял незамысловатые движения недалеко от железнодорожных путей. Очевидец посчитал, что ЗОЖник демонстрирует неадекватность, отрабатывая удары там, где это неуместно.

Почему горожанин начал упражняться именно на перроне — неизвестно. Но, судя по реакции подписчиков новых медиа, многих жителей региона насмешила физическая подготовка героя видео.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как самокатчик повредил шлагбаум и пришёл с повинной. Неосторожная езда обошлась приморцу в 12 000 рублей, хотя он мог лишиться свободы на 3 года. Однако разумное решение позволило ему избежать сурового наказания.

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