«Мастер боевых искусств» подрался с перилами в Приморье — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как самокатчик повредил шлагбаум и пришёл с повинной. Неосторожная езда обошлась приморцу в 12 000 рублей, хотя он мог лишиться свободы на 3 года. Однако разумное решение позволило ему избежать сурового наказания.