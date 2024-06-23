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Posted 23 июня, 05:20

Published 23 июня, 05:20

Modified 23 июня, 05:23

Updated 23 июня, 05:23

Сильные осадки ударят по Приморскому краю

Началось неизбежное: сильные ливни из Китая совсем скоро надвинутся на Приморье

23 июня 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney

Сильные осадки ударят по Приморскому краю

Сюжет
Ливни
Полярный фронт, который уже замечен на территории КНР, совсем скоро подойдёт к Приморью. Серьёзная непогода начнётся в регионе ближайшей ночью.

По данным «Маглипогоды», обострение фронта началось в Китае. Жуткие осадки настигнут Приморье уже ближайшей ночью, с 23 по 24 июня.

На фото со спутника видно, что в Японском море наблюдается облачность полярного фронта. Также заметно обострение фронта к западу региона.

Однако, по словам народного синоптика Руслана Юрковского, после осадков ожидается по-настоящему летнее тепло.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливни в Суйфэньхэ взволновали приморцев. Жители края предположили, что именно такие обильные осадки совсем скоро ударят по Приморскому краю.

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