Началось неизбежное: сильные ливни из Китая совсем скоро надвинутся на Приморье

Posted 23 июня, 05:20
Published 23 июня, 05:20
Modified 23 июня, 05:23
Updated 23 июня, 05:23
По данным «Маглипогоды», обострение фронта началось в Китае. Жуткие осадки настигнут Приморье уже ближайшей ночью, с 23 по 24 июня.
На фото со спутника видно, что в Японском море наблюдается облачность полярного фронта. Также заметно обострение фронта к западу региона.
Однако, по словам народного синоптика Руслана Юрковского, после осадков ожидается по-настоящему летнее тепло.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливни в Суйфэньхэ взволновали приморцев. Жители края предположили, что именно такие обильные осадки совсем скоро ударят по Приморскому краю.