«Дойдете, у меня машина сломалась»: таксист отказался довезти пассажирку с травмой

Posted 25 июня, 07:12
Published 25 июня, 07:12
Modified 25 июня, 07:14
Updated 25 июня, 07:14
Водитель такси не довез девушку с травмой до указанного адреса во Владивостоке.
По словам девушки, она собиралась доехать на такси до своего дома, но водитель привез ее не туда, заявил, что автомобиль сломался, и отказался везти дальше.
Потерпевшая поделилась в новых медиа видео со своим разговором с водителем. Девушка сказала ему, что у нее повреждены рука и нога, и поэтому она собиралась доехать на такси. Водитель привез ее по неправильному адресу и отказался везти дальше.