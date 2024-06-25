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Posted 25 июня, 07:12

Published 25 июня, 07:12

Modified 25 июня, 07:14

Updated 25 июня, 07:14

Водитель такси не довез пассажирку с травмой до конечного адреса во Владвиостоке

«Дойдете, у меня машина сломалась»: таксист отказался довезти пассажирку с травмой

25 июня 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney

Водитель такси не довез пассажирку с травмой до конечного адреса во Владвиостоке

Сюжет
Происшествие
Водитель такси отказался довезти пассажирку с травмой до конечного адреса во Владивостоке. Таксист привез девушку не туда и отказался везти по нужному адресу. Деньги за заказ ей при этом не вернули.

Водитель такси не довез девушку с травмой до указанного адреса во Владивостоке.

По словам девушки, она собиралась доехать на такси до своего дома, но водитель привез ее не туда, заявил, что автомобиль сломался, и отказался везти дальше.

Потерпевшая поделилась в новых медиа видео со своим разговором с водителем. Девушка сказала ему, что у нее повреждены рука и нога, и поэтому она собиралась доехать на такси. Водитель привез ее по неправильному адресу и отказался везти дальше.

Ранее «Восток-Медиа» писало о таксисте, который обобрал своего подвыпившего пассажира.

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